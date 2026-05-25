"Захист" росіян: Путін отримав нові повноваження, щоб воювати за кордоном

Російський президент Володимир Путін підписав закон, який дозволяє використовувати Збройні сили РФ за межами країни, для нібито захисту росіян "у разі "їхнього арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування" за кордоном без участі Росії.

13 травня цей документ затвердила Держдума, а 20 травня — Рада Федерації. Він набуде чинності через 10 днів після його офіційного оприлюднення. Про це пише The Moscow Times

У новому законі зазначається, що його ухвалили для реагування на випадки, коли росіян будуть арештовувати за кордоном суди, які "наділені повноваженнями без участі Російської Федерації, а також міжнародні судові органи, які Росія не визнає", йдеться у пояснювальній записці

Мова йде, про судові органи, повноваження яких не базуються на міжнародних договорах РФ або резолюціях Ради Безпеки ООН.

Відповідні поправки вносяться до федеральних законів "Про громадянство" та "Про оборону". У їхній редакції, що діє, Путін має право відправити війська за кордон у разі, якщо країни або міжнародні органи приймають рішення, що "суперечать інтересам РФ" або "основам публічного правопорядку" в Росії.

Крім того, документ передбачає, що державні органи РФ повинні вживати необхідних заходів для захисту таких громадян у межах своїх повноважень.

Видання наголошує, що розширити повноваження Путіна щодо закордонного використання армії, російська влада вирішила після серії попереджень від провідних держав НАТО про те, що Кремль готується до війни з однією чи кількома європейськими країнами.

Нагадаємо, що російські винищувачі перехопили британський літак RAF RC-135W Rivet Joint над Чорним морем під час місії на підтримку НАТО у міжнародному повітряному просторі. У Лондоні дії російських пілотів назвали "небезпечними та неприйнятними".

Також Російська Федерація планує розмістити міжконтинентальні ядерні ракети у спеціальних контейнерах або в шахтах на морському дні, встановила розвідка НАТО. Ракети перебуватимуть на глибині 200 м і тому їх буде важко нейтралізувати, якщо виникне необхідність. Пуски можуть відбуватись за участі експериментального підводного човна Б-90 "Саров", при чому вже провели кілька успішних випробувань.