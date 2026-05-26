Папа Римский выпустил первую энциклику за 135 лет и она касается ИИ: что это означает для мира

Папа Лев XIV предупреждает, что гонка за искусственным интеллектом может превратиться в новую Вавилонскую башню — по его словам, ИИ концентрирует власть, ослабляет истину и превращает людей в точки данных.

Ватикан опубликовал первую энциклику Льва, подписанную им в соборе Святого Петра 15 мая 2026 года, на втором году его понтификата. Она была подписана ровно через 135 лет после выхода энциклики Льва XIII "Rerum Novarum" (1891 г.), ставшей основополагающей для современного католического социального учения в период промышленной революции, пишет Axios.

Документ Magnifica Humanitas ("Великолепное человечество") свидетельствует о том, что Ватикан активно позиционирует себя как центральный моральный авторитет в глобальных дебатах о технологиях.

Стоит отметить, что "энциклика" – это основной папский документ по важнейшим социально-политическим, религиозным и нравственным вопросам, адресованный верующим, епископам и архиепископам и второй по важности после апостольской конституции.

Главный посыл Папы Римского в его резком, состоящем из 43 000 слов предупреждении заключается в том, что искусственный интеллект может быть полезен, но он не нейтрален.

В соцсетях уже отреагировали картинками про Папу, созданными... ИИ Фото: Скриншот

Он сказал, что системы искусственного интеллекта несут в себе ценности людей и учреждений, которые их разрабатывают, финансируют, обучают и внедряют, — особенно когда они решают, кто получит работу, кредит, государственные услуги или репутацию.

Папа Римский предупредил о следующем:

Искусственный интеллект может подорвать человеческое суждение, предлагая мгновенные ответы, которые ослабляют креативность, проницательность и терпение, необходимые для поиска истины.

Искусственный интеллект может имитировать заботу без личных отношений, в результате чего уязвимые пользователи принимают искусственную эмпатию за подлинную человеческую связь.

Искусственный интеллект может усугубить неравенство, поскольку данные, вычислительные мощности и регулирующее влияние сосредоточены в руках небольшого числа участников.

Искусственный интеллект может дестабилизировать демократию, усиливая дезинформацию и размывая грань между фактом и вымыслом.

Искусственный интеллект может облегчить ведение войны , ускоряя принятие смертоносных решений и снимая с людей ответственность. Самая яркая фраза Льва XIV: "Ни один алгоритм не может сделать войну морально приемлемой".

Ватикан против ИИ — что говорят эксперты

"Этим документом Папа Лев заявил о себе как об одной из ведущих фигур в области этики искусственного интеллекта", — говорит Меган Салливан, директор Института этики и общего блага при Университете Нотр-Дам.

Салливан заявил, что энциклика Папы, вероятно, войдет в историю как один из важнейших документов в католической традиции.

Мирела Олива, профессор философии в Университете Святого Фомы, рассказала, что энциклику Льва следует рассматривать не столько как отказ от ИИ, сколько как призыв к формированию "эры ИИ" на основе человеческого достоинства: "Папа Римский призывает к разработке новых руководящих принципов для ИИ, и эти новые руководящие принципы должны разрабатываться скорее снизу вверх, чем сверху вниз".

При этом Дэн Робер, профессор католических исследований в Университете Святого Сердца, рассказал, что наибольшее влияние энциклики может оказать то, начнет ли формулировка Льва формировать дискуссии о регулировании ИИ.

Предупреждения понтифика о детях, экранах, платформах искусственного интеллекта и людях, использующих чат-ботов в качестве терапевтов или замены дружбы, могут найти отклик далеко за пределами католических кругов.

Напомним, ранее Папа Римский уже вступал в полемику с президентом США. Точнее он осуждал войны и призывал к миру, на что Дональд Трамп очень бурно реагировал.

До публичного скандала президента США и Ватикана стало известно, что папского нунция вызвали в Пентагон, где ему пришлось выслушивать угрозы. Это не был официальный визит, который получил огласку благодаря журналистам.