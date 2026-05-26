Папа Римський випустив першу енцикліку за 135 років і вона стосується ШІ: що це означає для світу

Папа Лев XIV попереджає, що перегони за штучним інтелектом можуть перетворитися на нову Вавилонську вежу — за його словами, ШІ концентрує владу, послаблює істину і перетворює людей на точки даних.

Ватикан опублікував першу енцикліку Лева, підписану ним у соборі Святого Петра 15 травня 2026 року, на другому році його понтифікату. Її було підписано рівно через 135 років після виходу енцикліки Лева XIII "Rerum Novarum" (1891 р.), що стала основоположною для сучасного католицького соціального вчення в період промислової революції, пише Axios.

Документ Magnifica Humanitas ("Чудове людство") свідчить про те, що Ватикан активно позиціонує себе як центральний моральний авторитет у глобальних дебатах про технології.

Варто зазначити, що "енцикліка" — це основний папський документ із найважливіших соціально-політичних, релігійних і моральних питань, адресований вірянам, єпископам та архієпископам і другий за важливістю після апостольської конституції.

Головний посил Папи Римського в його різкому попередженні, що складається з 43 000 слів, полягає в тому, що штучний інтелект може бути корисним, але він не нейтральний.

У соцмережах уже відреагували картинками про Папу, створеними... ШІ Фото: Скриншот

Він сказав, що системи штучного інтелекту несуть у собі цінності людей та установ, які їх розробляють, фінансують, навчають і впроваджують, — особливо коли вони вирішують, хто отримає роботу, кредит, державні послуги або репутацію.

Папа Римський попередив про таке:

Штучний інтелект може підірвати людське судження, пропонуючи миттєві відповіді, які послаблюють креативність, проникливість і терпіння, необхідні для пошуку істини.

Штучний інтелект може імітувати турботу без особистих стосунків, унаслідок чого вразливі користувачі приймають штучну емпатію за справжній людський зв'язок.

Штучний інтелект може посилити нерівність, оскільки дані, обчислювальні потужності та регулювальний вплив зосереджені в руках невеликої кількості учасників.

Штучний інтелект може дестабілізувати демократію, посилюючи дезінформацію і розмиваючи межу між фактом і вигадкою.

Штучний інтелект може полегшити ведення війни, прискорюючи ухвалення смертоносних рішень і знімаючи з людей відповідальність. Найяскравіша фраза Льва XIV: "Жоден алгоритм не може зробити війну морально прийнятною".

Ватикан проти ШІ — що кажуть експерти

"Цим документом Папа Лев заявив про себе як про одну з провідних фігур у царині етики штучного інтелекту", — каже Меган Салліван, директорка Інституту етики та загального блага при Університеті Нотр-Дам.

Салліван заявив, що енцикліка Папи, ймовірно, увійде в історію як один із найважливіших документів у католицькій традиції.

Мірела Оліва, професор філософії в Університеті Святого Фоми, розповіла, що енцикліку Льва слід розглядати не стільки як відмову від ШІ, скільки як заклик до формування "ери ШІ" на основі людської гідності: "Папа Римський закликає до розроблення нових керівних принципів для ШІ, і ці нові керівні принципи повинні розроблятися скоріше знизу догори, ніж згори донизу".

При цьому Ден Робер, професор католицьких досліджень в Університеті Святого Серця, розповів, що найбільший вплив енцикліки може мати те, чи почне формулювання Лева формувати дискусії про регулювання ШІ.

Попередження понтифіка про дітей, екрани, платформи штучного інтелекту і людей, які використовують чат-ботів як терапевтів або заміну дружби, можуть знайти відгук далеко за межами католицьких кіл.

Нагадаємо, раніше Папа Римський уже вступав у полеміку з президентом США. Точніше він засуджував війни і закликав до миру, на що Дональд Трамп дуже бурхливо реагував.

До публічного скандалу президента США і Ватикану стало відомо, що папського нунція викликали в Пентагон, де йому довелося вислуховувати погрози. Це не був офіційний візит, який набув розголосу завдяки журналістам.