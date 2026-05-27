"Пал Лаич, пасибо большое": вероятный преемник Путина опозорился во время встречи с ним (видео)

Вице-премьер российского правительства и сын помощника российского президента Дмитрий Патрушев опозорился перед Владимиром Путиным, потому что не смог произнести его имя.

Вероятный преемник главы Кремля попал в конфузную ситуацию, ведь во время поздравления назвал президента России другим именем. Об этом сообщает оппозиционное белорусское издание Nexta live

На официальной встрече вице-премьер Патрушев рассказал Путину о стабилизации ситуации "в ряде регионов", где "были проблемы, связанные с распространением заболеваний животных". Также он похвастался результатами посевной компании в России.

На видео слышно, что перед началом разговора Патрушев, обращаясь к главе РФ, "проглотил" слова и назвал Путин "Пал Лаич". Однако некоторые из пользователей услышали там "Иванович" и, возможно, это не случайность.

Пользователи соцсетей предположили, что Патрушев знал, что встречается с "двойником" Путина и просто не вовремя обмолвился.

Кто такой Дмитрий Патрушев и почему его называют преемником Путина

Дмитрий Патрушев — сын российского высокопоставленного чиновника Николая Патрушева. Родился 13 октября 1977 года. Окончил Государственный университет управления по специальности "Менеджмент" в 1999 году. В 2002-2004 годах учился в Дипломатической академии МИД России. В 2006 году окончил Академию ФСБ.

Сын Николая Патрушева Фото: ТАСС

Благодаря связям отца и его лобби он изменений построить успешную карьеру и получить звание офицера ФСБ. Патрушев младший работал в Министерстве транспорта Российской Федерации, в банке ВТБ, где занимал должность старшего вице-президента, а также был членом совета директоров ПАО "Газпром". В свои 45 уже четыре года он уже возглавлял министерство сельского хозяйства РФ.

14 мая 2024 года указом президента России Владимира Путина он назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации во втором Правительстве Михаила Мишустина.

О том, что Дмитрий Патрушев может быть преемником Путина заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Он также рассказал, что в России при странных обстоятельствах погибли два других кандидата на кресло Путина.

Первый утонул. Ко второму не успела доехать скорая помощь. Поэтому дипломат добавил, что остался только один — сын помощника российского президента Николая Патрушева.

"Ну, вы понимаете, да? Остался один, сын Патрушева остался. Поэтому они договорились между собой, чтобы не выбирать преемника, а пусть сыновья будут. И уже двух выбили", — сказал Чалый.

