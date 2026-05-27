"Пал Лаич, пасибо большое": ймовірний наступник Путіна зганьбився під час зустрічі з ним (відео)

Віцепрем'єр російського уряду та син помічника російського президента Дмитро Патрушев зганьбився перед Володимиром Путіним, бо не зміг вимовити його ім'я.

Ймовірний наступник очільника Кремля потрапив у конфузну ситуацію, адже під час привітання назвав президента Росії іншим ім'ям. Про це повідомляє опозиційне білоруське видання Nexta live

На офіційній зустрічі віцепрем'єр Патрушев розповів Путіну про стабілізацію ситуації "у низці регіонів", де "були проблеми, пов'язані із поширенням захворювань тварин". Також він похвалився результатами посівної компанії в Росії.

На відео чути, що перед початком розмови Патрушев, звертаючись до очільника РФ, "проковтнув" слова і назвав Путін "Пал Лаіч". Проте деякі з користувачів почули там "Іванович" і, можливо, це не випадковість.

Користувачі соцмереж припустили, що Патрушев знав, що зустрічається з "двійником" Путіна і просто невчасно обмовився.

Хто такий Дмитро Патрушев та чому його називають наступником Путіна

Дмитро Патрушев — син російського високопосадовця Миколи Патрушева. Народився 13 жовтня 1977 року. Закінчив Державний університет управління за спеціальністю "Менеджмент" у 1999 році. У 2002-2004 роках навчався в Дипломатичній академії МЗС Росії. У 2006 року закінчив Академію ФСБ.

Син Миколи Патрушева Фото: ТАСС

Завдяки зв’язкам батька та його лобі він змін побудувати успішну кар’єру та отримати звання офіцера ФСБ. Патрушев молодший працював у Міністерстві транспорту Російської Федерації, у банку ВТБ, де обіймав посаду старшого віцепрезидента, а також був членом ради директорів ПАТ "Газпром". У свої 45 вже чотири роки він уже очолював міністерство сільського господарства РФ.

14 травня 2024 року указом президента Росії Володимира Путіна його призначено заступником голови уряду Російської Федерації у другому Уряді Михайла Мішустіна.

Про те, що Дмитро Патрушев може бути наступником Путіна заявив колишній посол України у США Валерій Чалий. Він також розповів, що в Росії за дивних обставин загинули два інші кандидати на крісло Путіна.

Перший, потонув. До другого не встигла доїхати швидка допомога. Тож дипломат додав, що залишився лише один – син помічника російського президента Миколи Патрушева.

"Ну, ви розумієте, так? Залишився один, син Патрушева залишився. Тому вони домовилися між собою, щоб не обирати наступника, а нехай сини будуть. І вже двох вибили", — сказав Чалий.

