Китай строит масштабную сеть ядерной обороны: в пустыне появились десятки военных объектов (фото)

Китай в отдаленных пустынных районах страны развернул масштабное строительство военной инфраструктуры, которое, по оценкам аналитиков, может быть направлено на усиление устойчивости ядерных сил страны. Речь идет о сети новых пусковых площадок, укрепленных объектов и узлов связи вблизи районов размещения межконтинентальных ракетных шахт.

В частности, в материале агентства Reuters отмечается, что на спутниковых снимках запечатлено формирование разветвленного оборонительного комплекса в пустынных районах Синьцзяна, который может быть частью стратегии Пекина по укреплению способности нанести гарантированный ответный удар в случае потенциального ядерного нападения.

Согласно анализу этих фото, в районе ракетного шахтного поля Хами обнаружено более 80 новых пусковых площадок, а также ряд инженерных и вспомогательных сооружений оборонного назначения. Отдельно зафиксировано строительство двух крупных восьмиугольных военных комплексов, вокруг которых формируется многоуровневая инфраструктура — от жилых зон для военных до укрепленных складов и транспортных узлов.

Аналитики, изучавшие эти изображения для Reuters, отмечают, что часть объектов может быть связана с размещением мобильных ракетных комплексов, систем противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной борьбы, а также элементов командования и управления. В частности, речь идет о потенциальных узлах связи и инфраструктуре для координации стратегических сил.

Спутники зафиксировали масштабное строительство ядерных объектов Китая в пустыне

Более того, по словам, научного сотрудника аналитического центра Pacific Forum на Гавайях Александра Нилла, масштабы строительства являются беспрецедентными для этого региона. В целом, инфраструктура охватывает тысячи квадратных километров пустыни за пределами традиционных силосных районов.

"Мы рассматриваем очень значительное усиление и диверсификацию стратегических ядерных средств сдерживания Китая", — добавил он.

Еще внимание исследователей привлекли две восьмиугольные структуры, расположенные в Восточном Синьцзяне на расстоянии примерно 140 и 230 километров к юго-западу от шахтного района Хами. Спутниковые данные показывают, что эти комплексы имеют сложную многослойную организацию: центральные административные здания, кольцевую застройку для размещения личного состава, отдельные зоны для техники и периферийные объекты неустановленного назначения.

По мнению аналитиков, в этих районах также присутствуют железнодорожные подъездные пути, аэродромная инфраструктура и элементы логистического обеспечения, включая возможные склады горючего и укрепленные бункеры. Зафиксированы также следы активной военной деятельности — перемещение техники, развертывание палаточных лагерей и учения вблизи объектов в апреле и мае.

Директор проекта Nuclear Information Project в Federation of American Scientists Ханс Кристенсен отмечает, что хотя точно определить назначение всех объектов сложно, масштаб инфраструктуры указывает на чрезвычайно серьезное усиление китайских стратегических возможностей. Он добавил, что в подобных условиях "трудно что-то исключать" относительно возможного функционального назначения площадок.

В то же время старший научный сотрудник по ядерной политике Фонда Карнеги за международный мир Тун Чжао предполагает, что часть инфраструктуры может быть связана с системами командования, управления и связи (C3), а также с обеспечением ядерных операций в районе шахтных комплексов. Он также обращает внимание на возможную интеграцию этих объектов в более широкую систему стратегического управления силами.

По данным экспертов, третий восьмиугольный комплекс, расположенный ближе к району Лопнур, выглядит менее развитым и, вероятно, используется как испытательный или учебный полигон — на снимках заметны поврежденные участки почвы и макеты техники.

Несмотря на это, аналитики отмечают, что Китай продолжает модернизацию ядерной инфраструктуры без официального раскрытия полного масштаба программ. По оценкам американских военных, страна быстро наращивает свой арсенал и может иметь около 1000 ядерных боеголовок к 2030 году, а также развернутые сотни межконтинентальных ракет.

В целом, специалисты сходятся во мнении, что новая сеть объектов в пустыне может стать одним из самых масштабных элементов модернизации китайских стратегических сил за последние десятилетия, которая усиливает глобальную ядерную конкуренцию, прежде всего с Соединенными Штатами.

"Я никогда не видел ничего подобного. Это чрезвычайные усилия", — сказал Ханс Кристенсен.

Ранее Фокус писал, что Китай, по оценкам некоторых экспертов, может не только сдерживать, но и активно наращивать ядерные силы с расчетом на возможное ведение войны, включая подозрения относительно скрытых испытаний.

Также сообщалось, что Китай продолжает активно наращивать ядерный потенциал и в этом году уже разместил более 100 межконтинентальных ракет DF-31 в шахтах вблизи границы с Монголией. В то же время Пекин, по данным Пентагона, не заинтересован в переговорах по контролю над ядерными вооружениями.