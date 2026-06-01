Лицо с купюры в 1 доллар: действительно ли Джордж Вашингтон — эталон современного демократического лидера

При жизни в его честь назвали целый город, который должен был стать столицей. Он возглавил государство, создание которого, скорее всего, не состоялось бы без его навыков полководца. Однако он демонстративно снял мундир и переоделся в гражданскую одежду, которая должна была демонстрировать простоту, скромность и высокие моральные добродетели своего хозяина. Одежда... с бриллиантовыми пряжками. Подняв однажды восстание, он хотел создать человеческое общество, которого раньше не видел мир. И ему это удалось. Фокус разбирался в феномене Джорджа Вашингтона — человека, города, первого президента в истории человечества.

На третьем году президентства Джорджа Вашингтона началось строительство столицы молодого государства — Соединенных Штатов Америки. Она должна была располагаться на территории, которая бы не относилась прямо ни к одной из групп штатов, которые противостояли друг другу в молодом объединении. В конце концов было решено выбрать пустынные земли на реке Потомак, которые были далеко от эпицентра жизни каждой из культур, формировавших новую Америку. Строительство начали с нуля — на пустыре среди болот. Впоследствии, чтобы сделать столицу независимой ни от одного из штатов, было решено выделить эти земли в отдельный федеральный округ Колумбия. А назвать этот город решили в честь живого лидера государства — действующего президента, который возносил скромность как самую весомую из добродетелей.

Первый президент США смотрит на нас с купюры 1 доллар

Землевладелец, генерал, депутат

Джордж Вашингтон родился в семье землевладельца. Его предки были знатного рода, а переехали на американский континент в середине XVII века. Еще в детском возрасте Джордж потерял отца, а в юности вступил в британскую колониальную армию. Он принял участие в войне Британии с индейцами, где в одном из боев спас подразделение, возглавив его после гибели командира.

После армейской службы Вашингтон вернулся на свою плантацию. Он пытался всячески ее развить, в частности интенсифицируя производство, внедряя всевозможные инновации. Однако юный Джордж не чурался и экстенсивного пути развития, элементарно расширяя свои владения, колонизируя земли на запад.

Когда в Лондоне в силу геополитических интересов решили запретить дальнейшее продвижение на запад, это впервые заставило молодого фермера-ветерана задуматься: а для чего нам это заморское правительство?

Интересно, к похожему выводу, но наоборот в то время пришли и в Лондоне. Там подумали: для чего им заморские колонии, на защиту которых нужно тратить средства, а не наоборот, поэтому решили поднять налоги. То есть власть решила усложнить жизнь колонистам, введя определенные ограничения, в частности — на колонизацию новых территорий, еще и ввела новые налоги. Такая практика была нормой для тогдашней Европы, где королевская власть была сакральной. Но это вызвало возмущение у колонистов, которые уже более сотни лет росли в обществе с совсем другими ценностями.

Джордж Вашингтон: землевладелец, генерал, депутат, президент Джордж Вашингтон: землевладелец, генерал, депутат, президент Джордж Вашингтон: землевладелец, генерал, депутат, президент

Среди недовольных был и отставной генерал Джордж Вашингтон. Он был активным членом провинциального самоуправления, а затем стал делегатом на континентальном конгрессе — ассамблее представительных органов 13 британских колоний в Северной Америке.

Когда на заседании конгресса было принято решение воевать против Лондона, никто не сомневался, кто должен возглавить армию "патриотов", то есть ополчение колонистов. Британская армия тогда была самой мощной в мире, поэтому победить ее можно было только с помощью очень гибкой тактики. Вашингтон не давал прямого боя, постоянно маневрируя и нанося удары по вражеской логистике, таким образом истощая британцев.

Было 13 колоний, стало — 13 штатов. От конгломерата случайностей к прочному союзу

С помощью Франции, которая в то время выступала основным конкурентом Великобритании в колониальной борьбе в Америке и Азии, восставшим колониям удалось нанести поражение британским войскам после пяти изнурительных лет войны за независимость. В 1783 году Великобритания признала новое государство — союз тринадцати ее бывших колоний.

Однако что собой представляло это новое государство? Это по своей сути была конфедерация 13 независимых государств. Само слово "штат" является производным от американского state, то есть "государство". Каждое такое государство-штат имело собственные руководящие органы, законодательство, и даже больше — общество в каждом штате имело свою историю формирования, поэтому и собственный уклад. Это был очень пестрый конгломерат авантюристов, искателей сокровищ и приключений, бедняков, политических и религиозных диссидентов и интеллектуалов, которые не нашли себя в Европе. Всех их объединяло лишь одно — все верили, что за океаном они найдут лучшую жизнь.

С определенной периодичностью штаты отправляли на совместный конгресс делегатов для решения важных вопросов, касающихся жизнедеятельности всего союза. Чаще всего конгресс собирался в Филадельфии, где для его работы была соответствующая инфраструктура, но Филадельфия была лишь столицей одного из 13-ти штатов — Пенсильвании. И, при необходимости, конгресс мог собраться в другом месте. В 1783 году четыре сотни ветеранов войны за независимость заблокировали здание, где заседал конгресс с требованием выплатить зарплату за годы войны. Часть депутатов просто сбежали. Правительство штата устранилось от проблемы и даже не предоставило надлежащей охраны конгрессу. Поэтому ситуацию вышел уладить Александр Гамильтон — один из депутатов конгресса, бывший адъютант Вашингтона и будущий первый министр финансов США.

По решению Конгресса Джордж Вашингтон стал главнокомандующим. Рисунок 1876 года

Ему удалось успокоить военных, но уже тогда законодатели поняли, что надеяться во всём на штаты нельзя. Нужно создать федеральное правительство, федеральные силы безопасности и разместить все руководство страны в столице, которая не будет относиться ни к одному из штатов, чтобы избежать политического давления в спорных ситуациях.

Но началось все с конституции, общей для всех штатов. Ее писали интеллектуалы, у которых наконец появилась возможность реализовать на практике все свои творческие наработки, что было невозможным в консервативной Европе.

Важно было сбалансировать интересы всех штатов. Построить такую систему, чтобы она была действенной и одновременно не ограничивала свобод отдельных штатов и отдельных граждан. Ключевым был вопрос границ свобод граждан, балансирование власти между федеральным правительством и штатами, а самым сложным был вопрос рабства.

Дело в том, что часть штатов, в основном те, которые находились на юге построили свою экономику на экспорте сельскохозяйственной продукции, выращенной на плантациях — хозяйствах, предусматривающих труд рабов. В основном это были темнокожие люди, завезенные на континент из Африки. Так интеллектуалы из больших городов встретились с жестокой реальностью — реальной экономикой аграрного типа и циничными интересами ее представителей.

В конце концов ради сохранения союза было решено пойти на уступки южным штатам. Авторы конституции не только наступили на горло собственному принципу, но и уступили южным штатам в вопросах их представительства в федеральном конгрессе. Ведь рабовладельческие штаты не признавали рабов людьми в вопросах их личных прав. Зато требовали признать их полноценными жителями штатов при распределении округов на выборах в конгресс. Абсурд, но без южных штатов союз мог и не выдержать испытания временем — увидев раздор, Британия могла вернуться с учетом ошибок предыдущей войны. Поэтому по этому вопросу был достигнут очень своеобразный компромисс: при подсчете населения штата каждый раб равнялся ⅗ человека. Вот такой вид приобрели высокие идеалы при встрече с желанием наживы и власти обладателей плантаций.

Тот, кто сидит впереди, теперь во главе государства: как появился президент

Важным нововведением было создание должности президента федерации. Сам этот термин имеет латинское происхождение и означает председательствующего на заседании ("тот, кто сидит впереди"). Так назывались руководители континентальных конгрессов. Теперь же должен был появиться руководитель государства. Идея была в том, что должен быть человек, который примет оперативное решение в сложных обстоятельствах.

Важно

Нью-Йорк — Большое Яблоко и Новый Вавилон — 10 интересных эпизодов из истории славного города

Кандидатура была очевидной — президентом должен был стать тот, чья военная мудрость помогла получить независимость. С 1789 года президента до сих пор выбирают не граждане, а штаты. Ведь он руководитель не государства (штата), а самого союза штатов (государств).

Для выборов президента созывается специальная коллегия выборщиков, выборы в которую каждый штат проводит отдельно. В 1789 году три штата так и не смогли организовать выборы в коллегию, поэтому президента выбрали другие десять штатов, которые таки выбрали своих делегатов. Джордж Вашингтон получил единогласное одобрение. Через четыре года в состав союза входили уже 15 штатов. На этот раз все направили своих делегатов. И результат снова повторился — все 132 выборщика во второй раз поддержали Джорджа Вашингтона.

Первые проблемы в должности

Ситуация в стране была крайне сложной Она была по уши в долгах, а у их главного союзника Франции произошла революция. Отцы-основатели США смогли увидеть, что бывает, когда их идеи попытаться воплотить в жизнь на старом континенте. Кровавые последствия распространения идей революции среди консервативного автохтонного населения, где тысячелетия прививалось право силы и сакрализации власти.

В Америке ужаснулись от увиденного во Франции. Зато революционеры прислали в США своего представителя Эдмонда Жене с четкой миссией: или заставить тамошнее правительство поддержать революцию или свергнуть его и добиться поддержки от нового правительства.

Государственный секретарь Томас Джефферсон поддерживал идею союза с Францией. Он формировал вокруг себя сторонников в конгрессе, группу, которая впоследствии оформилась в партию республиканцев-демократов. Зато министр финансов Александр Гамильтон сформировал другую партию федералистов. Он выступал за нейтралитет в европейских делах. Президент пытался быть над конфликтами, но понимал, что ресурсов для новой войны против Британии, которая для сохранения стабильности в Европе стремилась снести революционное правительство во Франции, у США нет. В конце концов заговор Жене был разоблачен. Джефферсон в нем участия не принимал, но все же ушел в отставку. Гамильтон победил и заключил торговое соглашение с Великобританией. Так наладились отношения между бывшей колонией и ее бывшей метрополией.

Другим камнем преткновения был вопрос выплаты долгов штатов, которые накопились еще со времен войны за независимость. Гамильтон считал, что они должны выплачиваться федеральным правительством из общего бюджета штатов. Джефферсон же настаивал, что каждый штат должен сам рассчитываться со своими долгами, поскольку суммы одолженные разными штатами отличались. В частности родной штат Джефферсона Вирджиния таких почти не имел. В результате стороны достигли компромисса: Джефферсон соглашался на план Гамильтона, зато было внедрено решение о построении новой столицы, которую сразу назвали в честь действующего президента. Джордж Вашингтон не дожил до завершения строительства, которое продолжалось еще десятилетиями. Столицу перенесли в Вашингтон только в 1800 году через год после смерти первого президента. По свидетельствам очевидцев, она больше напоминала строительную площадку, чем столицу государства. Сам же Вашингтон провел две свои инаугурации (на каждый из сроков правления) в двух разных городах, став единственным таким президентом в истории США.

Проблемой, которую пришлось решать лично Вашингтону, стал сбор налогов. Их пришлось поднять, чтобы расплатиться с долгами и снарядить действенную федеральную армию, которая просто необходима была новой республике в сложившейся ситуации в мире: если бы антифранцузской коалиции удалось быстро расправиться с Французской республикой, Великобритания непременно бы взялась за США.

Но американцы не спешили расставаться с частными средствами в пользу общественного блага. В результате вспыхнуло "восстание виски", которое подняли фермеры Пенсильвании. Они избили и обмазали дегтем сборщика налогов. Тогда Джордж Вашингтон вспомнил молодые годы и лично возглавил карательную экспедицию во главе с 13 тысячами федеральных военных. Он подавил восстание, но помиловал некоторых приговоренных к смертной казни его участников.

Первый в мире президент и его историческая миссия

Джордж Вашингтон считал своим историческим долгом не столько решать текущие проблемы, сколько задать прецедент для человечества: как должен себя вести демократически избранный глава республики? Из примеров были лишь демократии древнего мира, о которых в конце XVIII века было известно не так много. К тому же, это был плохой пример, ведь Римская республика из-за всех своих недостатков в конце концов скатилась в тиранию.

Джордж Вашингтон и отцы-основатели республики черпали идеи и вдохновение из Корсиканской республики, которую в 1755 году возглавил Франческо Паоли. Но она так и не стала успешным полноценным государством, поэтому американцам пришлось все начинать с нуля.

Важно

Салат, полководец и просто хороший человек: кем на самом деле был Юлий Цезарь

Еще в 1783 году по завершении войны Джордж Вашингтон, вместо того, чтобы взять власть в руки, подал в отставку с должности командующего континентальной армии. Поступок, который поразил в Европе всех, особенно его врага — короля Великобритании Георга III. На старом континенте веками вельможи ради власти интриговали, предавали, не останавливались даже перед убийствами своих родственников и даже детей. А здесь человек, который стоял во главе войска, просто взял и ушел в отставку, отправившись в свое семейное имение в Маунт-Вернон. Уже после смерти Вашингтона во Франции тамошний главнокомандующий войсками Наполеон Бонапарт поступил традиционно и сам себя короновал императором Франции.

Еще больше Европу шокировало то, что Джордж Вашингтон ушел на пенсию, отказавшись баллотироваться на третий срок. Не меньше его поступок шокировал и Америку, где еще почти полтора века никто больше не решался нарушить эту традицию, заложенную первым президентом. Соответствующие поправки в конституцию были внесены только в 1951 году после того, как Франклин Рузвельт таки стал президентом четыре раза подряд и в конце концов умер на посту, вскоре после четвертого переизбрания.

Сейчас президентские сроки законодательно ограничены в большинстве стран мира. Это, пожалуй, и является самым большим идеологическим наследием первого в мире президента.

Тяжелая роль образцового главы государства

Джордж Вашингтон хотел стать примером для подражания во всем, от одежды до манеры говорить. Он принципиально не носил генеральского мундира, подчеркивая гражданский характер своей власти. Вашингтон считал, что одежда демократического главы государства должна быть простой, чтобы отличаться от пышно одетых монархов, но лучше того, во что одеваются обычные люди, чтобы демонстрировать престиж государственной власти. Поэтому на инаугурацию он появился, в частности, с бриллиантовой пряжкой.

Вашингтон подчеркивал, что его поведение еще долго будут копировать, поэтому старался тщательно прорабатывать все детали — ходьбу, взгляды, тон, манеру еды и саму еду. Это очень его утомляло. Иногда сидел за столом во время внедренных им еженедельных публичных обедов со стеклянными глазами. По сути Вашингтон превратил должность президента в настоящую каторгу — из которой хочется сбежать, а не бороться за нее.

Джордж Вашингтон: темные стороны "идеального президента"

Был ли Джордж Вашингтон идеальным? Пожалуй, нет. Самым показательным является его отношение к рабству. Он славился своей антирабской риторикой до занятия поста президента. Заняв должность он старался не критиковать рабство чрезмерно, чтобы не раздражать рабовладельческие штаты. Это, пожалуй, следует считать не конформизмом, а позицией мудрого и взвешенного политика, который заботится о единстве своей страны. Но совсем другая история — его личное обращение с рабами.

Джордж Вашингтон в семейном поместье в Маунт-Верноне

Вашингтон постоянно рассказывал о намерении продать одно из своих имений, чтобы просто выкупить часть рабов, по крайней мере на соседних имениях. Но так этого и не сделал, заявив, что не нашел покупателя на свою собственность. Более того, Вашингтон преследовал свою горничную, которая таки сбежала от него уже во времена его президентства. А также первый американский президент был замечен в манипуляциях с собственными рабами, когда переехал в Филадельфию после переноса столицы в 1790 году. В Пенсильвании действовал закон, что все рабы, которые находятся на территории штата более полугода, автоматически получают свободу. Поэтому Вашингтон ввел ротацию рабов своего сопровождения, чтобы избежать убытков, связанных с потерей своей "собственности".

Как и все люди Джордж Вашингтон не был идеалом, но в отличие от многих диктаторов, в том числе и тех, которые в свое время владели украинскими территориями, он не стремился себя таким показать в глазах людей. Обо всех указанных выше вещах писали тогдашние газеты, о них говорило общество еще при живом президенте, которое его свободно критиковало, не боясь за это расправы. Чего по-настоящему хотел достичь Вашингтон на посту — это идеализировать сам образ президента. Не дискредитировать его на фоне сакрализованной монархии, а создать прецедент истории успеха. Республики, которая смогла.

И ему это удалось. В последующие века США не просто выжили, но и стали самым успешным государством мира. Республика прожила уже более двух веков и ничто не предвещает ее краха. У нее как и у каждого были и будут периоды взлетов и падений, но лучшей системы пока никто не сумел нигде ввести. А самым ярким символом правления Джорджа Вашингтона остается столица самого могущественного государства мира, которая до сих пор уже более двух веков продолжает носить его имя.