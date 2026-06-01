UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мир

"Дома затряслись": на фабрике фейерверков на Мальте прогремел взрыв, есть пострадавшие (фото)

На Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков вблизи Салины.
На Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков вблизи Салины. | Фото: Из открытых источников

В районе Салина на Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков, который вызвал серию детонаций и повреждения окружающих зданий. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека, а местных жителей временно эвакуировали из-за угрозы повторных взрывов.

Как пишет издание Times of Malta, инцидент произошел в понедельник утром на территории предприятия по производству фейерверков в районе Лурдес в Трик-иль-Каде, вблизи Салины. В частности, первый взрыв прогремел около 6:30 утра, и повлек за собой мощную ударную волну и густой столб дыма, который был виден из разных частей острова.

По данным издания, сразу после первой детонации прозвучал еще ряд меньших взрывов, которые продолжались в течение нескольких часов. Полиция сообщила, что все работники предприятия и жители рядом были в безопасности, однако двое мужчин в возрасте 47 и 67 лет, которые работали на соседних полях, получили легкие травмы и были госпитализированы из-за шока.

Відео дня
На Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков вблизи Салины.
На Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков вблизи Салины.
Фото: Из открытых источников

Кроме того, очевидцы рассказали журналистам о необычайной силе взрывов. По их словам, ударные волны ощущались даже в отдаленных районах острова, а в некоторых населенных пунктах дрожали окна и конструкции зданий. Часть людей объясняла, что взрывы напоминали серию сильных толчков, после которых в воздухе оставался длительный грохот.

Внаслдиок этого инцидента, в районе, прилегающем к предприятию, зафиксированы значительные разрушения. В общем, в домах выбило стекла, повреждены автомобили, а на дороги попали обломки камней. Некоторые жители сообщали о повреждении дверей и ворот из-за силы взрывной волны. Также временно перекрывались дороги, а водителей призвали обходить опасную зону.

Отдельное беспокойство вызвала ситуация на фермах вблизи фабрики. Из-за риска дальнейших взрывов фермеров временно не допускали к скоту. Местные организации сообщают о повреждении хозяйств и возможных потерях животных, однако окончательные данные об ущербе еще уточняются.

На Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков вблизи Салины.
На Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков вблизи Салины.
Фото: Из открытых источников
На Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков вблизи Салины.
На Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков вблизи Салины.
Фото: Из открытых источников

Власти и спасательные службы эвакуировали жителей близлежащих районов, поскольку в течение нескольких часов после основного взрыва сохранялась угроза повторных детонаций. Параллельно продолжается оценка масштаба разрушений и проверка безопасности территории.

Стоит отметить, что фабрика, где произошел инцидент, уже не впервые оказывается в центре чрезвычайных происшествий — подобный взрыв там фиксировали в 2018 году. Также в стране ранее случались другие смертельные инциденты, связанные с незаконным или неконтролируемым изготовлением пиротехники, что периодически вызывает общественные дискуссии о безопасности таких производств.

Напомним, что в Китае в провинции Хунань произошел масштабный взрыв на заводе по производству фейерверков, в результате которого погибли 26 человек, еще 61 человек получил ранения. Взрыв полностью уничтожил предприятие и вызвал значительные разрушения в окружающих районах, а к ликвидации последствий привлекли более 1500 спасателей.

Также в прошлом году Фокус писал, что в Калифорнии взорвался склад фейерверков после масштабного пожара, из-за чего пиротехника начала неконтролируемо детонировать, а пламя перекинулось на соседние постройки и поля. Местные жители рассказывали, что от взрывов их дома трясло, как во время землетрясения.