"Дома затряслись": на фабрике фейерверков на Мальте прогремел взрыв, есть пострадавшие (фото)

В районе Салина на Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков, который вызвал серию детонаций и повреждения окружающих зданий. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека, а местных жителей временно эвакуировали из-за угрозы повторных взрывов.

Как пишет издание Times of Malta, инцидент произошел в понедельник утром на территории предприятия по производству фейерверков в районе Лурдес в Трик-иль-Каде, вблизи Салины. В частности, первый взрыв прогремел около 6:30 утра, и повлек за собой мощную ударную волну и густой столб дыма, который был виден из разных частей острова.

По данным издания, сразу после первой детонации прозвучал еще ряд меньших взрывов, которые продолжались в течение нескольких часов. Полиция сообщила, что все работники предприятия и жители рядом были в безопасности, однако двое мужчин в возрасте 47 и 67 лет, которые работали на соседних полях, получили легкие травмы и были госпитализированы из-за шока.

Відео дня

На Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков вблизи Салины. Фото: Из открытых источников

Кроме того, очевидцы рассказали журналистам о необычайной силе взрывов. По их словам, ударные волны ощущались даже в отдаленных районах острова, а в некоторых населенных пунктах дрожали окна и конструкции зданий. Часть людей объясняла, что взрывы напоминали серию сильных толчков, после которых в воздухе оставался длительный грохот.

Внаслдиок этого инцидента, в районе, прилегающем к предприятию, зафиксированы значительные разрушения. В общем, в домах выбило стекла, повреждены автомобили, а на дороги попали обломки камней. Некоторые жители сообщали о повреждении дверей и ворот из-за силы взрывной волны. Также временно перекрывались дороги, а водителей призвали обходить опасную зону.

Отдельное беспокойство вызвала ситуация на фермах вблизи фабрики. Из-за риска дальнейших взрывов фермеров временно не допускали к скоту. Местные организации сообщают о повреждении хозяйств и возможных потерях животных, однако окончательные данные об ущербе еще уточняются.

На Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков вблизи Салины. Фото: Из открытых источников На Мальте произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков вблизи Салины. Фото: Из открытых источников

Власти и спасательные службы эвакуировали жителей близлежащих районов, поскольку в течение нескольких часов после основного взрыва сохранялась угроза повторных детонаций. Параллельно продолжается оценка масштаба разрушений и проверка безопасности территории.

Стоит отметить, что фабрика, где произошел инцидент, уже не впервые оказывается в центре чрезвычайных происшествий — подобный взрыв там фиксировали в 2018 году. Также в стране ранее случались другие смертельные инциденты, связанные с незаконным или неконтролируемым изготовлением пиротехники, что периодически вызывает общественные дискуссии о безопасности таких производств.

Напомним, что в Китае в провинции Хунань произошел масштабный взрыв на заводе по производству фейерверков, в результате которого погибли 26 человек, еще 61 человек получил ранения. Взрыв полностью уничтожил предприятие и вызвал значительные разрушения в окружающих районах, а к ликвидации последствий привлекли более 1500 спасателей.

Также в прошлом году Фокус писал, что в Калифорнии взорвался склад фейерверков после масштабного пожара, из-за чего пиротехника начала неконтролируемо детонировать, а пламя перекинулось на соседние постройки и поля. Местные жители рассказывали, что от взрывов их дома трясло, как во время землетрясения.