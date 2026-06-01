"Будинки затряслися": на фабриці феєрверків на Мальті прогримів вибух, є постраждалі (фото)

У районі Саліна на Мальті стався потужний вибух на фабриці феєрверків, який спричинив серію детонацій і пошкодження навколишніх будівель. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше двоє людей, а місцевих мешканців тимчасово евакуювали через загрозу повторних вибухів.

Як пише видання Times of Malta, інцидент стався у понеділок вранці на території підприємства з виробництва феєрверків у районі Лурдес у Трік-іль-Каді, поблизу Саліни. Зокрема, перший вибух пролунав близько 6:30 ранку, і спричинив за собою потужну ударну хвилю та густий стовп диму, який було видно з різних частин острова.

За даними видання, одразу після першої детонації пролунала ще низка менших вибухів, які тривали протягом кількох годин. Поліція повідомила, що всі працівники підприємства та жителі поруч були в безпеці, однак двоє чоловіків віком 47 і 67 років, які працювали на сусідніх полях, зазнали легких травм і були госпіталізовані через шок.

На Мальті стався потужний вибух на фабриці феєрверків поблизу Саліни. Фото: З відкритих джерел

Крім того, очевидці розповіли журналістам про надзвичайну силу вибухів. За їхніми словами, ударні хвилі відчувалися навіть у віддалених районах острова, а в деяких населених пунктах тремтіли вікна й конструкції будівель. Частина людей пояснювала, що вибухи нагадували серію сильних поштовхів, після яких у повітрі залишався тривалий гуркіт.

Внаслдіок цього інциденту, у районі, що прилягає до підприємства, зафіксовано значні руйнування. Загалом, у будинках вибило шибки, пошкоджено автомобілі, а на дороги потрапили уламки каміння. Деякі мешканці повідомляли про пошкодження дверей і воріт через силу вибухової хвилі. Також тимчасово перекривалися дороги, а водіїв закликали оминати небезпечну зону.

Окреме занепокоєння викликала ситуація на фермах поблизу фабрики. Через ризик подальших вибухів фермерів тимчасово не допускали до худоби. Місцеві організації повідомляють про пошкодження господарств і можливі втрати тварин, однак остаточні дані про збитки ще уточнюються.

На Мальті стався потужний вибух на фабриці феєрверків поблизу Саліни. Фото: З відкритих джерел

Влада та рятувальні служби евакуювали мешканців прилеглих районів, оскільки протягом кількох годин після основного вибуху зберігалася загроза повторних детонацій. Паралельно триває оцінка масштабу руйнувань і перевірка безпеки території.

Варто зазначити, що фабрика, де стався інцидент, вже не вперше опиняється в центрі надзвичайних подій — подібний вибух там фіксували у 2018 році. Також у країні раніше траплялися інші смертельні інциденти, пов’язані з незаконним або неконтрольованим виготовленням піротехніки, що періодично викликає суспільні дискусії щодо безпеки таких виробництв.

Нагадаємо, що у Китаї в провінції Хунань стався масштабний вибух на заводі з виробництва феєрверків, унаслідок якого загинули 26 людей, ще 61 особа дістала поранення. Вибух повністю знищив підприємство та спричинив значні руйнування в навколишніх районах, а до ліквідації наслідків залучили понад 1500 рятувальників.

Також торік Фокус писав, що у Каліфорнії вибухнув склад феєрверків після масштабної пожежі, через що піротехніка почала неконтрольовано детонувати, а полум’я перекинулося на сусідні споруди та поля. Місцеві жителі розповідали, що від вибухів їхні будинки трусило, наче під час землетрусу.