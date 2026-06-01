"Будинки затряслися": на фабриці феєрверків на Мальті прогримів вибух, є постраждалі (фото)
У районі Саліна на Мальті стався потужний вибух на фабриці феєрверків, який спричинив серію детонацій і пошкодження навколишніх будівель. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше двоє людей, а місцевих мешканців тимчасово евакуювали через загрозу повторних вибухів.
Як пише видання Times of Malta, інцидент стався у понеділок вранці на території підприємства з виробництва феєрверків у районі Лурдес у Трік-іль-Каді, поблизу Саліни. Зокрема, перший вибух пролунав близько 6:30 ранку, і спричинив за собою потужну ударну хвилю та густий стовп диму, який було видно з різних частин острова.
За даними видання, одразу після першої детонації пролунала ще низка менших вибухів, які тривали протягом кількох годин. Поліція повідомила, що всі працівники підприємства та жителі поруч були в безпеці, однак двоє чоловіків віком 47 і 67 років, які працювали на сусідніх полях, зазнали легких травм і були госпіталізовані через шок.
Крім того, очевидці розповіли журналістам про надзвичайну силу вибухів. За їхніми словами, ударні хвилі відчувалися навіть у віддалених районах острова, а в деяких населених пунктах тремтіли вікна й конструкції будівель. Частина людей пояснювала, що вибухи нагадували серію сильних поштовхів, після яких у повітрі залишався тривалий гуркіт.
Внаслдіок цього інциденту, у районі, що прилягає до підприємства, зафіксовано значні руйнування. Загалом, у будинках вибило шибки, пошкоджено автомобілі, а на дороги потрапили уламки каміння. Деякі мешканці повідомляли про пошкодження дверей і воріт через силу вибухової хвилі. Також тимчасово перекривалися дороги, а водіїв закликали оминати небезпечну зону.
Окреме занепокоєння викликала ситуація на фермах поблизу фабрики. Через ризик подальших вибухів фермерів тимчасово не допускали до худоби. Місцеві організації повідомляють про пошкодження господарств і можливі втрати тварин, однак остаточні дані про збитки ще уточнюються.
Влада та рятувальні служби евакуювали мешканців прилеглих районів, оскільки протягом кількох годин після основного вибуху зберігалася загроза повторних детонацій. Паралельно триває оцінка масштабу руйнувань і перевірка безпеки території.
Варто зазначити, що фабрика, де стався інцидент, вже не вперше опиняється в центрі надзвичайних подій — подібний вибух там фіксували у 2018 році. Також у країні раніше траплялися інші смертельні інциденти, пов’язані з незаконним або неконтрольованим виготовленням піротехніки, що періодично викликає суспільні дискусії щодо безпеки таких виробництв.
