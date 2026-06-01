В Южной Корее взорвался важный военный завод на котором производят двигатели для ракет (видео)

В результате взрыва на заводе Hanwha Aerospace в городе Теджон погибли пять человек. Предварительно, инцидент произошел при уборке легковоспламеняющегося ракетного топлива.

Взорвалось утром 1 июня. Пожарные объявили чрезвычайную ситуацию 1-го уровня и направили 44 единицы техники и более 100 человек для локализации пожара, сообщает The Elec.

В Южной Корее взорвался оборонный завод

Hanwha Aerospace — крупнейшая аэрокосмическая и оборонная компания Южной Кореи, которая является единственным в стране производителем газотурбинных авиационных двигателей. На заводе в Теджоне производятся ракетные двигатели и тактические ракетные системы, спутники и боеприпасы.

Это не первый смертельный инцидент на этом заводе: в 2018 году в результате взрыва погибли пять человек, год спустя еще один взрыв унес жизни трех рабочих.

Председатель правления Ким Сын Ен заявил, что он "подавлен горем". Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил компании оперативно принять меры по ликвидации последствий, в том числе путем создания рабочей группы.

Ракетный завод взорвался в Южной Корее

Предполагается, что взрыв произошел во время уборке.

"В процессе производства ракетного топлива используются различные инструменты, и, судя по всему, взрыв произошел во время очистки остатков топлива, оставленного на инструментах", — заявил представитель компании на пресс-конференции.

А в Китае в провинции Хунань произошел масштабный взрыв на заводе по производству фейерверков, в результате которого погибли 26 человек, еще 61 человек получил ранения. Взрыв полностью уничтожил предприятие и вызвал значительные разрушения в окружающих районах, а к ликвидации последствий привлекли более 1500 спасателей.