У Південній Кореї вибухнув важливий військовий завод на якому виробляють двигуни для ракет (відео)

Унаслідок вибуху на заводі Hanwha Aerospace у місті Теджон загинули п'ятеро людей. Попередньо, інцидент стався під час прибирання легкозаймистого ракетного палива.

Вибухнуло вранці 1 червня. Пожежники оголосили надзвичайну ситуацію 1-го рівня і направили 44 одиниці техніки та понад 100 осіб для локалізації пожежі, повідомляє The Elec.

У Південній Кореї вибухнув оборонний завод

Hanwha Aerospace — найбільша аерокосмічна та оборонна компанія Південної Кореї, яка є єдиним у країні виробником газотурбінних авіаційних двигунів. На заводі в Теджоні виробляють ракетні двигуни і тактичні ракетні системи, супутники та боєприпаси.

Це не перший смертельний інцидент на цьому заводі: 2018 року внаслідок вибуху загинули п'ятеро людей, рік потому ще один вибух забрав життя трьох робітників.

Голова правління Кім Син Ен заявив, що він "пригнічений горем". Він висловив співчуття сім'ям загиблих і доручив компанії оперативно вжити заходів щодо ліквідації наслідків, зокрема шляхом створення робочої групи.

Передбачається, що вибух стався під час прибирання.

"У процесі виробництва ракетного палива використовують різні інструменти, і, судячи з усього, вибух стався під час очищення залишків палива, залишеного на інструментах", — заявив представник компанії на прес-конференції.

