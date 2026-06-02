Новые правила для иностранцев: в Литве требуют знания языка для проживания в стране

Почти 22,5 тысячи человек подписали петицию мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса об обязательном знании литовского языка для иностранцев, которые хотят проживать в стране более трех лет.

Об этом сообщило литовское издание LRT.

Инициатива предусматривает, что граждане стран, не входящих в Европейский Союз, должны владеть литовским языком как минимум на уровне А2. Сбор подписей длился один месяц.

По словам Бенкунскаса, иностранцы, которые планируют долго жить в Вильнюсе и Литве, должны брать на себя ответственность за изучение основ государственного языка.

"Это принцип, понятный здравому смыслу, и его поддерживает большинство жителей Вильнюса. К сожалению, когда я об этом заявил, министр внутренних дел отложил мое предложение в долгий ящик", — сказал Бенкунскас.

Он также сообщил, что после сбора десятков тысяч подписей обратился к министру внутренних дел с предложением провести встречу.

Мэр отметил, что Вильнюсское самоуправление уже начало реализовывать план интеграции иностранцев. Для них создадут возможности изучать государственный язык различными способами — от самостоятельного обучения и неформальных занятий до академических курсов.

В апреле министр внутренних дел Владислав Кондратович сообщил агентству BNS, что министерство готовит изменения в законодательство, которые будут стимулировать иностранцев изучать литовский язык.

В конце ноября прошлого года правительство Литвы установило базовый уровень владения литовским языком А1 для иностранцев, работающих в сфере обслуживания. Через два года после декларирования места жительства в стране они должны владеть государственным языком как минимум на уровне А2.

По данным Департамента миграции, в мае разрешение на проживание в Литве имели более 218 тысяч иностранцев.

