Более строгие правила для украинцев с временной защитой: что изменится в Чехии

Правительство Чехии приняло новые изменения в законодательство страны, предусматривающие ужесточение условий для пребывания беженцев из Украины.

Такую поправку к закону о временной защите вскоре будут рассматривать в парламенте страны. Об этом сообщает Novinky.cz.

Если в чешском парламенте поддержат такие изменения, то новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

В частности, министр внутренних дел страны Любомир Метнар сообщил, что нововведения не будут касаться иностранцев, которые придерживаются законодательства, а будут направлены прежде всего на предотвращение злоупотреблений и нелегальной миграции.

"Поправка не повлияет на иностранцев, которые работают в Чешской Республике и соблюдают закон. Она сосредоточена, прежде всего, на случаях злоупотребления системой, нелегальной миграции и лицах, которые не соблюдают действующее законодательство Чешской Республики", — заявил министр внутренних дел Любомир Метнар.

Відео дня

Следовательно, новая поправка предусматривает возможную отмену вида на жительство, если будет установлено, что лицо с временной защитой находилось за пределами Шенгенской зоны более 30 дней.

Кроме того, в новом документе предлагают установить правило, где беженцы, которые будут получать гуманитарную помощь, должны находиться на территории Чехии не менее 16 дней в месяц, за который начисляется выплата.

Зато короткие поездки за границу, чтобы посещать родственников или решить рабочие дела, будут разрешены.

Чешский министр сообщил, что по данным на март, в стране находится 385 040 украинских беженцев.

"Из этого количества 90 000 получают помощь", — сказал министр.

Также страна хочет ввести обязанность для некоторых водителей транспортных средств с украинскими номерами регистрировать свои транспортные средства в чешском реестре транспортных средств.

Украинцы за границей: что известно

Напомним, что страны ЕС проводят политику стабилизации количества граждан Украины на своем уровне. В частности, подают большое количество запросов по возвращению украинских беженцев в страну. Об этом сообщила председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

Также Украина стала страной с самым высоким чистым миграционным приростом в мире в 2025 году. За год показатель вырос на 4,4% населения, что связывают с возвращением украинских беженцев. Об этом говорится в данных Всемирного банка и ООН.

Ранее в Евросоюзе заявили, что после марта 2027 года могут пересмотреть правила временной защиты для украинцев. Среди вариантов, которые обсуждают в ЕС, — возможные ограничения для мужчин призывного возраста и новоприбывших беженцев, однако окончательного решения пока нет.