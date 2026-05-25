Бiльш суворi правила для українців із тимчасовим захистом: що зміниться в Чехiї

Уряд Чехії прийняв нові зміни до законодавства країни, що передбачають посилення умов для перебування біженців з України.

Таку поправку до закону про тимчасовий захист незабаром будуть розглядати у парламенті країни. Про це повідомляє Novinky.cz.

Як у чеському парламенті підтримають такі зміни, то нові правила почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Зокрема, міністр внутрішніх справ країни Любомир Метнар повідомив, що нововведення не будуть стосуватися іноземців, які дотримуються законодавства, а будуть спрямовані передусім на запобігання зловживанням та нелегальній міграції.

"Поправка не вплине на іноземців, які працюють у Чеській Республіці та дотримуються закону. Вона зосереджена, перш за все, на випадках зловживання системою, нелегальній міграції та особах, які не дотримуються чинного законодавства Чеської Республіки", — заявив міністр внутрішніх справ Любомир Метнар .

Відео дня

Відтак, нова поправка передбачає можливе скасування дозволу на проживання, якщо буде встановлено, що особа з тимчасовим захистом перебувала за межами Шенгенської зони понад 30 днів.

Крім того, у новому документі пропонують встановити правило, де біженці, які будуть отримувати гуманітарну допомогу, мають знаходитися на території Чехії не менше 16 днів на місяць, за який нараховується виплата.

Натомість короткі поїздки за кордон, щоб відвідувати родичів або вирішити робочі справи, будуть дозволені.

Чеський міністр повідомив, що за даними на березень, у країні перебуває 385 040 українських біженців.

"З цієї кількості 90 000 отримують допомогу", — сказав міністр.

Також країна хоче запровадити обов'язок для деяких водіїв транспортних засобів з українськими номерами реєструвати свої транспортні засоби в чеському реєстрі транспортних засобів.

Українці за кордоном: що відомо

Нагадаємо, що країни ЄС проводять політику стабілізації кількості громадян України на своєму рівні. Зокрема, подають велику кількість запитів щодо повернення українських біженців в країну. Про це повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

Також україна стала країною з найвищим чистим міграційним приростом у світі у 2025 році. За рік показник зріс на 4,4% населення, що пов’язують із поверненням українських біженців. Про це йдеться у даних Світового банку та ООН.

Раніше в Євросоюзі заявили, що після березня 2027 року можуть переглянути правила тимчасового захисту для українців. Серед варіантів, які обговорюють у ЄС, — можливі обмеження для чоловіків призовного віку та новоприбулих біженців, однак остаточного рішення поки немає.