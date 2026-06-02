Нові правила для іноземців: у Литві вимагають знання мови для проживання в країні

Майже 22,5 тисячі людей підписали петицію мера Вільнюса Валдаса Бенкунскаса про обов’язкове знання литовської мови для іноземців, які хочуть проживати в країні понад три роки.

Про це повідомило литовське видання LRT.

Ініціатива передбачає, що громадяни країн, які не входять до Європейського Союзу, повинні володіти литовською мовою щонайменше на рівні А2. Збір підписів тривав один місяць.

За словами Бенкунскаса, іноземці, які планують довго жити у Вільнюсі та Литві, мають брати на себе відповідальність за вивчення основ державної мови.

“Це принцип, зрозумілий здоровому глузду, і його підтримує більшість жителів Вільнюса. На жаль, коли я про це заявив, міністр внутрішніх справ відклав мою пропозицію в довгу шухляду”, — сказав Бенкунскас.

Він також повідомив, що після збору десятків тисяч підписів звернувся до міністра внутрішніх справ із пропозицією провести зустріч.

Мер зазначив, що Вільнюське самоврядування вже почало реалізовувати план інтеграції іноземців. Для них створять можливості вивчати державну мову різними способами — від самостійного навчання та неформальних занять до академічних курсів.

У квітні міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович повідомив агентству BNS, що міністерство готує зміни до законодавства, які стимулюватимуть іноземців вивчати литовську мову.

Наприкінці листопада минулого року уряд Литви встановив базовий рівень володіння литовською мовою А1 для іноземців, які працюють у сфері обслуговування. Через два роки після декларування місця проживання в країні вони повинні володіти державною мовою щонайменше на рівні А2.

За даними Департаменту міграції, у травні дозвіл на проживання в Литві мали понад 218 тисяч іноземців.

