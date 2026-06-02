В РФ хлебом и солью встретили Эндрю Тейта, которого обвиняют в торговле людьми

Блогер Эндрю Тейт прилетел в Россию вместе с братом перед ПМЭФ. В Москве ему устроили торжественный прием с угощениями, казаками, скоморохами и танцами.

Перед началом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня, в Россию приехал блогер-женоненавистник Эндрю Тейт, обвиняемый в торговле людьми и домогательствах, перед визитом он с братом Тристаном записал веселое видео, сообщает издание "Важные истории".

Новых друзей наживай, а старых не теряй!



🇷🇺 🫡



Tates in Moscow. pic.twitter.com/OqZbkNsRSa — Andrew Tate (@Cobratate) June 2, 2026

В московском аэропорту Эндрю Тейта встречали с размахом: с хлебом-солью, народным ансамблем и песней "Матушка земля".

Американо-британский блогер и бывший кикбоксер выложил видео из московского аэропорта в своих соцсетях, добавив подпись: "Новых друзей наживай, а старых не теряй!".

Пока нет подтверждений, что Тейт примет участие в ПМЭФ. Но оказалось, что визит скандального блогера не слишком порадовал даже прокремлевских блогеров.

Відео дня

"Это скандалист с уголовными делами, торговец людьми и персонаж, которого заблокировали почти все крупные платформы. Любое появление Тейтов в российском медиапространстве — это репутационный удар", — написал близкий к Минобороны России блогер "Рыбарь".

Кто такой Эндрю Тейт

Блогер и бывший кикбоксер прославился своими женоненавистническими высказываниями. Он заявлял, что женщины "принадлежат" мужчинам, а жертвы насилия несут за это "некоторую ответственность". В одном из подкастов Тейт рассказывал, как избил женщину и сломал ей челюсть, добавив, что ему это "сошло с рук". Также он заявлял, что зарезал бы партнершу мачете за измену.

Эндрю Тейт известен своими скандальными заявлениями Фото: Andrew Tate/Twitter

В августе 2022 года Facebook, Instagram, YouTube и TikTok заблокировали аккаунты Эндрю Тейта за нарушение правил платформ после многочисленных жалоб на его мизогинные высказывания. Twitter также забанил блогера, но выкупивший соцсеть Илон Маск вернул ему аккаунт. Сейчас там почти 11 млн подписчиков.

Ранее стало известно, что на ПМЭФ приедет бывший морпех США и экс-инспектор ООН в Ираке Скотт Риттер. На ПМЭФ он будет рассуждать о месте дипломатии в современных международных отношениях. В 2011 году Риттера осудили на 2,5 года за мастурбацию в видеочате с сотрудницей полиции, выдававшей себя за 15-летнюю девочку.

Также среди гостей форума заявлена ультраправая активистка Кэндис Оуэнс. Она распространяла конспирологические теории о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной, а американцы никогда не были на Луне. На ПМЭФ Оуэнс выступит на сессии о семейных ценностях.

Уже известно, что в Москву прилетел бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Считается, что он может встретиться с Путиным.

Напомним, в декабре 2022 года в Румынии братьев Тейт обвинили в торговле людьми, насилии и создании организованной преступной группировки. До января 2025 года им было запрещено покидать страну, но затем румынские власти внезапно сняли ограничение. Позже стало известно, что этого требовала администрация Дональда Трампа, которого активно поддерживает Эндрю Тейт. Братья смогли улететь в США.