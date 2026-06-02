У РФ хлібом і сіллю зустріли Ендрю Тейта, якого звинувачують у торгівлі людьми

Блогер Ендрю Тейт прилетів до Росії разом із братом перед ПМЕФ. У Москві йому влаштували урочистий прийом із частуваннями, козаками, скоморохами і танцями.

Перед початком Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), який пройде з 3 до 6 червня, у Росію приїхав блогер-жінконенависник Ендрю Тейт, обвинувачений у торгівлі людьми та домаганнях, перед візитом він із братом Трістаном записав веселе відео, повідомляє видання "Важные истории".

Tates in Moscow. pic.twitter.com/OqZbkNsRSa — Andrew Tate (@Cobratate) June 2, 2026

У московському аеропорту Ендрю Тейта зустрічали з розмахом: з хлібом-сіллю, народним ансамблем і піснею "Матушка земля".

Американо-британський блогер і колишній кікбоксер виклав відео з московського аеропорту у своїх соцмережах, додавши підпис: "Нових друзів наживай, а старих не втрачай!".

Поки немає підтверджень, що Тейт візьме участь у ПМЕФ. Але виявилося, що візит скандального блогера не надто потішив навіть прокремлівських блогерів.

"Це скандаліст із кримінальними справами, торговець людьми і персонаж, якого заблокували майже всі великі платформи. Будь-яка поява Тейтов у російському медіапросторі — це репутаційний удар", — написав близький до Міноборони Росії блогер "Рибарь".

Хто такий Ендрю Тейт

Блогер і колишній кікбоксер прославився своїми жінконенависницькими висловлюваннями. Він заявляв, що жінки "належать" чоловікам, а жертви насильства несуть за це "деяку відповідальність". В одному з подкастів Тейт розповідав, як побив жінку і зламав їй щелепу, додавши, що йому це "зійшло з рук". Також він заявляв, що зарізав би партнерку мачете за зраду.

Ендрю Тейт відомий своїми скандальними заявами

У серпні 2022 року Facebook, Instagram, YouTube і TikTok заблокували акаунти Ендрю Тейта за порушення правил платформ після численних скарг на його мізогінні висловлювання. Twitter також забанив блогера, але Ілон Маск, який викупив соцмережу, повернув йому акаунт. Зараз там майже 11 млн підписників.

Раніше стало відомо, що на ПМЕФ приїде колишній морпіх США та екс-інспектор ООН в Іраку Скотт Ріттер. На ПМЕФ він буде міркувати про місце дипломатії в сучасних міжнародних відносинах. У 2011 році Ріттера засудили на 2,5 роки за мастурбацію у відеочаті зі співробітницею поліції, яка видавала себе за 15-річну дівчинку.

Також серед гостей форуму заявлена ультраправа активістка Кендіс Оуенс. Вона поширювала конспірологічні теорії про те, що Бріжит Макрон народилася чоловіком, а американці ніколи не були на Місяці. На ПМЕФ Оуенс виступить на сесії про сімейні цінності.

Уже відомо, що до Москви прилетів колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Вважається, що він може зустрітися з Путіним.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в Румунії братів Тейт звинуватили в торгівлі людьми, насильстві та створенні організованого злочинного угруповання. До січня 2025 року їм було заборонено залишати країну, але потім румунська влада раптово зняла обмеження. Пізніше стало відомо, що цього вимагала адміністрація Дональда Трампа, якого активно підтримує Ендрю Тейт. Брати змогли полетіти до США.