Запасной аэродром Путина, где тот водил болид F1: где находится авиабаза "Хотилово-2"

В 2010 году Владимир Путин несколько часов водил болид команды Renault из "Формулы 1". Тогда говорили о специально оборудованной для этого трассе, однако впоследствии выяснилось, что заезд прошел на военной авиабазе — аэродроме "Хотилово-2", расположенном неподалеку от Москвы.

Более того, этот аэродром расположен в 50 км от резиденции диктатора Владимира Путина. Журналисты расследовательского проекта "Система" "Настоящего Времени" выяснили, как еще используется этот аэродром.

За последние полтора десятилетия аэродром регулярно был причастен к новостям, которые становились ключевыми в мире. Кроме момента, когда там катался Путин, с этого аэродрома летали самолеты, которые впоследствии перебрасывают военную технику в Ливию и Мали. Там же базируются истребители, которые вовлечены в "гибридную войну" с Евросоюзом.

В 2017 году туда провели железнодорожную ветку и построили станцию — в это время такие станции строили и рядом с другими резиденциями Путина. А недавно туда установили башню с комплексом ПВО "Панцирь" — подобную таким, которые окружают комплекс Путина на озере Валдай.

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Поездка на болиде Формулы 1

В 2010 году Путин несколько часов ездил на болиде "Формулы 1" команды Renault. В том году за рулем болида соревновался россиянин Виталий Петров.

Тогда российские медиа активно освещали событие, а на сайте правительства убеждали, что все проходило на специально обустроенной трассе в Ленинградской области. Однако на видео было заметно, что это не трасса, а аэродром, а в кадр попадали самолеты. Это впоследствии подтвердили и военные, которые служили на авиабазе.

Незадолго до приезда Путина взлетно-посадочную полосу на авиабазе "Хотилово-2" залили бесшовным монолитным бетоном, сделав ее пригодной для гоночной машины.

Поездка Путина и реальный аэродром и реальный аэродром Фото: Настоящее Время

Хотилово-2 имеет серьезные меры безопасности

Накануне полномасштабного вторжения в Украину появилась информация, что Путин все чаще начал пользоваться специальным президентским поездом. Это объясняли вопросом безопасности — ведь поезд, в отличие от самолета, невозможно отследить на радарах и трекинговых сайтах.

Еще в 2017 году была построена новая железнодорожная ветка, по которой можно доехать от авиабазы именно к резиденции Путина. Оттуда же можно добраться до города Бологое, расположенного в 23 км от "Хотилово-2".

Строительство новой ветки попало на фотографии одного из рабочих железной дороги, который занимался возведением моста неподалеку от аэродрома.

Строительство моста Фото: Настоящее Время

Однако еще с 2007 года "Хотилово-2" стал аэродромом совместного базирования: то есть он имеет возможность обслуживать самолеты Специального летного отряда "Россия", перевозящего президента, первых лиц государства и их гостей.

"Неизвестно, пользовался ли этой железнодорожной веткой сам Путин, но по ней точно ходят поезда, доставляющие на авиабазу военных — хотя официально Минобороны о строительстве железной дороги не сообщало. В ноябре 2017 года, сразу после того, как новая дорога от Куженкино до Хотилово была введена в действие, по ней уже ехали вагоны с военными. Путь одного из них, начавшийся в Волгограде и закончившийся на авиабазе, Радио Свобода смогло проследить по фотографиям в социальной сети "ВКонтакте", — говорится в материале.

На авиабазе также базируется ряд истребителей, в частности, две эскадрильи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ/БСМ и одна эскадрилья модернизированных истребителей Су-27СМ. Однако с 2019 года происходит замена последних на новейшие истребители Су-35С.

Также на аэродром регулярно приземляются стратегические бомбардировщики, а также транспортные самолеты, которые впоследствии перебрасываются в страны Африки и Сирии.

Зато гражданские борта на "Хотилово-2" почти не приземляются.

Пользуется ли Путин Хотилово-2

Местный житель, живущий неподалеку от аэродрома, подтвердил журналистам, что диктатор действительно использовал эту авиабазу для своих нужд.

В частности, до строительства железнодорожной ветки, Путин прилетал сюда и пересаживался на автомобиль, чтобы добраться до резиденции на Валдае.

Путин мог прятаться на авиабазе от Пригожина

По одной из версий именно на "Хотилово-2" вылетел Путин после начала бунта бывшего владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в июне 2023 года.

Впоследствии неподалеку от этого места разбился сам Пригожин.

Место падения Пригожина (красное) относительно аэродрома (желтое) Фото: Настоящее Время

Во время движения колонны ЧВК "Вагнер" во главе с Пригожиным три самолета летного отряда "Россия" вылетели из российской столицы в сторону Санкт-Петербурга. Два из них, президентские ИЛ-96 с бортовым номером RA-96022 и Ил-96 с номером RA-96021, в районе Твери начали снижение, после чего выключили транспондеры и исчезли с радаров неподалеку от базы "Хотилово-2".

На следующий день самолеты вернулись в Москву. В то же время неизвестно подтвердить, был ли Путин на борту одного из них, ведь его представитель Дмитрий Песков уверял, что диктатор все время находился в Кремле.

А уже через 2 месяца, 23 августа 2023 года в 10 км от авиабазы "Хотилово-2" разбился самолет Embraer Legacy 600, который должен был совершить рейс в Санкт-Петербург. Именно в нем был Евгений Пригожин.

Как используется Хотилово-2 сейчас

По состоянию на сейчас аэродром используется не только как аэродром для Путина, однако он также прикрывает его резиденцию от атак. Также авиабазу использует "Африканский корпус" Минобороны РФ.

Ту-160 на аэродроме Фото: Настоящее Время

Так, в мае здесь заметили Ил-76, который впоследствии совершил несколько рейсов в столицу Мали Бамако с промежуточными посадками в сирийской Латакии и в Ливии.

Отсюда же несколько челночных рейсов сделал Ту-154, который на регулярной основе перевозил российских военных в Сирию и Ливию.

Также именно с "Хотилово-2" взлетают самолеты, которые регулярно нарушают воздушное пространство ЕС. Так, отсюда взлетели три российских истребителя МиГ-31, которые 19 сентября 2025 года с выключенными транспондерами нарушили воздушное пространство Эстонии.

22 января над Балтийским морем зафиксировали два российских истребителя Су-35С и стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Поддержку российской операции оказывали и тактические разведывательные самолеты Су-24МР, вылетевшие с аэродрома "Хотилово-2". Они выступали в роли ретрансляторов и находились в воздушном пространстве Беларуси, поддерживая связь с Ту-22М3 и командным пунктом.

Ранее Фокус рассказывал, что резиденцию президента РФ Владимира Путина на Валдае, которая расположена в 600 километрах от границы с Украиной, охраняет не менее 15 ЗРГК "Панцирь" и система С-400.

Российские власти сообщили, что в ночь на 29 декабря 2025 года якобы состоялась атака 91 дрона ВСУ на резиденцию Путина на Валдае. При этом росСМИ выяснили, что местные жители не слышали ни звуков полета БпЛА, ни звуков работы средств ПВО.

30 декабря появилась реакция Кремля на так называемую"атаку на Валдай". Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что военные РФ отреагируют на инцидент, но не уточнил, чем именно.