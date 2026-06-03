Запасний аеродром Путіна, де той водив болід F1: де знаходиться авіабаза "Хотилово-2"

У 2010 році Володимир Путін декілька годин водив болід команди Renault з "Формули 1". Тоді говорили про спеціально обладнану для цього трасу, однак згодом з'ясувалося, що заїзд пройшов на військовій авіабазі — аеродромі "Хотилово-2", розташованому неподалік від Москви.

Ба більше, цей аеродром розташований в 50 км від резиденції диктатора Володимира Путіна. Журналісти розслідувального проєкту "Система" "Настоящего Времени" з'ясували, як ще використовується цей аеродром.

За останні півтора десятиліття аеродром регулярно був причетний до новин, що ставали ключовими у світі. Крім моменту, коли там катався Путін, з цього аеродрому літали літаки, які згодом перекидають військову техніку до Лівії та Малі. Там же базуються винищувачі, які залучені до "гібридної війни" з Євросоюзом.

У 2017 році туди провели залізничну гілку та побудували станцію — у цей час такі станції будували і поруч з іншими резиденціями Путіна. А нещодавно туди встановили вежу з комплексом ППО "Панцир" — подібну до таких, що оточують комплекс Путіна на озері Валдай.

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Поїздка на боліді Формули 1

У 2010 році Путін декілька годин їздив на боліді "Формули 1" команди Renault. У тому році за кермом боліду змагався росіянин Віталій Петров.

Тоді російські медіа активно висвітлювали подію, а на сайті уряду переконували, що усе проходило на спеціально облаштованій трасі в Ленінградській області. Однак на відео було помітно, що це не траса, а аеродром, а в кадр потрапляли літаки. Це згодом підтвердили і військові, які служили на авіабазі.

Незадовго до приїзду Путіна злітно-посадкову смугу на авіабазі "Хотилово-2" залили безшовним монолітним бетоном, зробивши її придатною для гоночної машини.

Поїздка Путіна та реальний аеродром Фото: Настоящее Время

Хотилово-2 має серйозні заходи безпеки

Напередодні повномасштабного вторгнення в Україну з'явилася інформація, що Путін усе частіше почав користуватися спеціальним президентським потягом. Це пояснювали питанням безпеки — адже потяг, на відміну від літака, неможливо відстежити на радарах та трекінгових сайтах.

Ще в 2017 році було збудована нова залізнична гілка, якою можна доїхати від авіабази саме до резиденції Путіна. Звідти ж можна дістатися до міста Бологоє, що розташоване в 23 км від "Хотилово-2".

Будівництво нової гілки потрапило на фотографії одного з робітників залізниці, який займався зведенням мосту неподалік від аеродрому.

Будівництво моста Фото: Настоящее Время

Однак ще з 2007 року "Хотилово-2" став аеродромом спільного базування: тобто він має можливість обслуговувати літаки Спеціального льотного загону "Россия", що перевозить президента, перших осіб держави та їхніх гостей.

"Невідомо, чи користувався цією залізничною гілкою сам Путін, але по ній точно ходять потяги, що доставляють на авіабазу військових – хоча офіційно Міноборони про будівництво залізниці не повідомляло. У листопаді 2017 року, одразу після того, як нова дорога від Куженкіно до Хотилово була введена в дію, нею вже їхали вагони з військовими. Шлях одного з них, що почався у Волгограді й закінчився на авіабазі, Радіо Свобода змогло простежити за фотографіями в соціальній мережі "ВКонтакте", — йдеться у матеріалі.

На авіабазі також базується низка винищувачів, зокрема, дві ескадрильї винищувачів-перехоплювачів МіГ-31БМ/БСМ і одна ескадрилья модернізованих винищувачів Су-27СМ. Однак з 2019 року відбувається заміна останніх на новітні винищувачі Су-35С.

Також на аеродром регулярно приземляються стратегічні бомбардувальники, а також транспортні літаки, які згодом перекидаються до країн Африки та Сирії.

Натомість цивільні борти на "Хотилово-2" майже не приземляються.

Чи користується Путін Хотилово-2

Місцевий мешканець, який живе неподалік від аеродрому, підтвердив журналістам, що диктатор дійсно використовував цю авіабазу для своїх потреб.

Зокрема, до будівництва залізничної гілки, Путін прилітав сюди та пересідав на автомобіль, аби дістатися до резиденції на Валдаї.

Путін міг ховатися на авіабазі від Пригожина

За однією з версій саме на "Хотилово-2" вилетів Путін після початку бунту колишнього власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у червні 2023 року.

Згодом неподалік від цього місця розбився сам Пригожин.

Місце падіння Пригожина (червоне) відносно аеродрому (жовте) Фото: Настоящее Время

Під час руху колони ПВК "Вагнер" на чолі з Пригожиним три літаки льотного загону "Россия" вилетіли з російської столиці в бік Санкт-Петербурга. Два з них, президентські ІЛ-96 з бортовим номером RA-96022 та Іл-96 з номером RA-96021, у районі Твері почали зниження, після чого вимкнули транспондери та зникли з радарів неподалік від бази "Хотилово-2".

Наступного дня літаки повернулися до Москви. Водночас невідомо підтвердити, чи був Путін на борту одного з них, адже його речник Дмитро Пєсков запевняв, що диктатор весь час перебував у Кремлі.

А вже за 2 місяці, 23 серпня 2023 року в 10 км від авіабази "Хотилово-2" розбився літак Embraer Legacy 600, який мав здійснити рейс до Санкт-Петербурга. Саме в ньому був Євген Пригожин.

Як використовується Хотилово-2 зараз

Станом на зараз аеродром використовується не тільки як аеродром для Путіна, однак він також прикриває його резиденцію від атак. Також авіабазу використовує "Африканський корпус" Міноборони РФ.

Ту-160 на аеродромі Фото: Настоящее Время

Так,у травні тут помітили Іл-76, який згодом здійснив кілька рейсів у столицю Малі Бамако з проміжними посадками в Сирійській Латакії та в Лівії.

Звідси ж декілька човникових рейсів зробив Ту-154, який на регулярній основі перевозив російських військових до Сирії та Лівії.

Також саме з "Хотилово-2" злітають літаки, які регулярно порушують повітряний простір ЄС. Так, звідси злетіли три російські винищувачі МіГ-31, які 19 вересня 2025 року із вимкненими транспондерами порушили повітряний простір Естонії.

22 січня над Балтійським морем зафіксували два російські винищувачі Су-35С і стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Підтримку російській операції надавали і тактичні розвідувальні літаки Су-24МР, що вилетіли з аеродрому "Хотилово-2". Вони виступали в ролі ретрансляторів і перебували в повітряному просторі Білорусі, підтримуючи зв'язок із Ту-22М3 і командним пунктом.

Раніше Фокус розповідав, що резиденцію президента РФ Володимира Путіна на Валдаї, яка розташована за 600 кілометрів від кордону з Україною, охороняє щонайменше 15 ЗРГК "Панцирь" та система С-400.

Російська влада повідомила, що в ніч на 29 грудня 2025 начебто відбулась атака 91 дрона ЗСУ на резиденцію Путіна на Валдаї. При цьому росЗМІ з'ясували, що місцеві жителі не чули ні звуків польоту БпЛА, ні звуків роботи засобів ППО.

30 грудня з'явилась реакція Кремля на так звану "атаку на Валдай". Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що військові РФ відреагують на інцидент, але не уточнив, чим саме.