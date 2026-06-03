Не первый случай: из-за "грязного" отеля в Страсбурге депутат попал в больницу, — СМИ

Депутату Европейского парламента понадобилась медицинская помощь после проживания в одном из отелей Страсбурга во время официальной командировки. Причиной стали неудовлетворительные санитарные условия в заведении.

Как пишет издание Politico, о случае упоминается в протоколе заседания внутреннего административного органа Европарламента, которое состоялось 29 апреля.

Согласно документу, депутат был вынужден обратиться в медицинскую службу парламента после проживания в отеле с ненадлежащим уровнем гигиены. Вопрос во время заседания поднял депутат от Люксембурга Марк Анхель, который входит в состав этого органа.

В комментарии изданию Анхель не стал раскрывать ни название отеля, ни личность пострадавшего депутата. В то же время он привел этот случай как пример проблемы, с которой может столкнуться любой во время служебных поездок.

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По его словам, Европарламенту следует ввести отдельную процедуру для оперативного реагирования на жалобы относительно условий проживания. И, в частности, такой механизм позволил бы быстро информировать туристическую службу парламента о выявленных нарушениях и, при необходимости, изымать проблемные отели из списка рекомендованных для размещения.

В материале, ссылаясь на два источника, которые знакомы с обстоятельствами дела, пишут, что речь идет об отеле в Страсбурге. Именно здесь ежемесячно проходят пленарные заседания Европейского парламента, на которые приезжают депутаты, их помощники, чиновники, журналисты и представители лоббистских организаций. По словам одного из собеседников издания, этот отель не входил в перечень заведений, рекомендованных парламентским туристическим агентством.

Стоит заметить, что проблемы, связанные с пребыванием европейских чиновников в Страсбурге, возникают не впервые. К примеру, в 2021 году тогдашнего президента Европарламента Давида Сассоли госпитализировали с пневмонией после заражения легионеллезом. Тогда сообщалось, что источником заражения мог быть один из местных отелей. В январе 2022 года политик умер.

И все же история с некачественными условиями проживания повторяется, хотя часть депутатов уже много лет критикует систему ежемесячных переездов Европарламента между Брюсселем и Страсбургом. из-за значительных расходов и сложной организации работы. Так, по оценке аудиторов ЕС, содержание второй парламентской резиденции в Страсбурге обходится налогоплательщикам примерно в 114 миллионов евро в год.

В Европарламенте отметили, что ожидают от всех заведений, которые используются во время официальных командировок, соблюдения надлежащих стандартов качества, безопасности и гигиены.

"Когда поступает жалоба, ее оценивают компетентные службы и, при необходимости, поднимают вопрос перед соответствующим поставщиком туристических услуг и отелем, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем", — цитирует издание своих собеседников.

Напомним, что во время визита в Пекин Дональд Трамп, по данным СМИ, проживал в королевском люксе отеля Four Seasons Hotel Beijing, который занимает целый этаж и имеет собственный лифт, просторную террасу и телескоп для осмотра города. Перед его прибытием вокруг отеля усилили меры безопасности, а часть номеров временно закрыли для бронирования.

Также Фокус писал, что предпринимательница из Филиппин во время зарубежной поездки остановилась в отеле возле аэропорта в Сиднее, где номер оказался чрезвычайно тесным: кровать была расположена буквально рядом с душем и туалетом в одном небольшом помещении. Из-за таких условий и ощущения дискомфорта она не смогла остаться на ночь