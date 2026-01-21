Туристка впервые поехала за границу и попала в кошмар, увидев свой отель (видео)

Предпринимательница по имени Либни, родившаяся на Филиппинах, столкнулась с настоящим кошмаром во время своей первой поездки за границу.

Женщина забронировала отель при аэропорте в Сиднее, полностью доверившись названию и описанию, но очень быстро пожалела об этом. Об этом пишет она рассказала в одном из своих роликов в Instagram.

По словам Либни, это был ее первый опыт бронирования жилья в другой стране, и она искренне решила, что раз речь идет о Сиднее и отеле "у аэропорта", значит все будет логично и удобно.

"Я подумала, что, возможно, там действительно так и должно быть, как было в описании. Боже, как же я ошибалась", — призналась туристка.

Номер вызвал тревогу

Смех и растерянность быстро сменились паникой. Осознав, в каких условиях ей предстоит провести ночь, Либни срочно начала искать новое жилье и связалась с партнером, который живет за границей, чтобы как можно быстрее выбраться из этого места.

Женщина рассказала, что так и не смогла воспользоваться ни душем, ни туалетом, а все время провела в ожидании утра и возможности сбежать. По ее словам, номер вызывал ощущение клаустрофобии и усиливал тревогу.

Позже Либни обнаружила, что у отеля давно сложилась пугающая репутация Фото: Instagram

Позже Либни обнаружила, что у отеля давно сложилась пугающая репутация. Отзывы, которые она не прочитала заранее, оказались один мрачнее другого. Одна из гостей назвала это место "мотелем для сомов", отметив, что ощущение замкнутого пространства было настолько невыносимым, что она тут же съехала. Другие жаловались на грязь, резкий запах, плохое обслуживание и туалет рядом с кроватью.

Реакция соцсетей

После того как филиппинка выложила видео своего проживания в Instagram, количество комментариев стало только расти. Пользователи сравнивали номер с тюремной камерой, а некоторые недоумевали, как подобное вообще может считаться легальным жильем рядом с аэропортом.

"Ух ты, ты серьезно? Сиднейский аэропорт, это не может быть законно";

"Я раньше жила неподалеку! На улице так красиво, но я никогда не знала, что там так дико внутри";

"Это все равно что посадить в тюрьм";

"По сути, это кровать в ванной".

Теперь Либни надеется, что ее опыт станет предупреждением для других путешественников.

"Пожалуйста, читайте отзывы. И если в названии написано "отель у аэропорта", это еще не значит, что там будет комфортно", — добавила туристка.

