Ставка, которая сыграла: как отель Flamingo сделал Лас-Вегас столицей казино

Когда в декабре 1946 года в пустыне Невады заработало казино Flamingo, мало кто предполагал, что именно с него начнется история современного Лас-Вегаса. Проект, финансируемый на деньги мафии, изменил представление об азартных играх и запустил масштабные перемены.

26 декабря 1946 года в пустыне штата Невада в США в отеле Flamingo открылось казино. На тот момент это было рискованное предприятие, связанное с большими деньгами, сомнительными инвесторами и почти безумной верой в успех. Именно с этого момента многие историки и американские СМИ ведут отсчет Лас-Вегаса как города роскоши и ночной жизни, а не просто транзитного пункта на карте. Об этом в материале Фокуса.

В первые послевоенные годы Лас-Вегас еще не ассоциировался с крупным игорным бизнесом и воспринимался скорее как остановка в дороге через пустыню. Большинство заведений вдоль трассы предлагали минимальный комфорт. Flamingo стал первым проектом, который сознательно попытался изменить правила игры за счет азартных развлечений.

Відео дня

Отель, с которого все началось

Хотя Flamingo формально позиционировался как гостиничный комплекс, его сердцем с первого дня стало казино. Это принципиально отличало проект от более ранних заведений на трассе Highway 91, которые ориентировались на случайных путешественников и дальнобойщиков. Flamingo же изначально задумывался как место, которое люди будут посещать целенаправленно, ради азартной игры и развлечений.

Казино стало главным источником дохода и центром всего комплекса. Архитектура, освещение, расположение игровых залов и даже рекламные материалы были сделаны только с одной целью, удержать игрока как можно дольше. Такой подход позже станет стандартом для всей Las Vegas Strip, но в 1946 году он был настоящей новацией.

Изначально Flamingo формально позиционировался как гостиничный комплекс Фото: Facebook

Историки отмечают, что Flamingo фактически изменил саму модель игорного бизнеса. Казино перестало быть просто дополнением к бару или мотелю и превратилось в самостоятельную индустрию, вокруг которой выстраивались развлечения, сервис и инфраструктура. Именно здесь впервые четко оформилась идея Лас-Вегаса как города, существующего ради игры.

Как отмечает Encyclopaedia Britannica, Flamingo стал первым проектом, где казино рассматривалось как главный двигатель прибыли, а все остальное было лишь сопровождением игорного процесса.

Деньги мафии и имя Багси Сигела

Финансирование казино Flamingo с самого начала оказалось тесно связано с организованной преступностью. Изначальный автор идеи, медиамагнат Билли Уилкерсон, столкнулся с серьезным перерасходом бюджета и быстро утратил контроль над проектом. В результате ключевая роль перешла к Бенджамину "Багси" Сигелу, который был одним из самых известных гангстеров своего времени. Его связывали с восточноамериканской мафией.

Багси Сигел, который был одним из самых известных гангстеров своего времени Фото: history.com

Для Сигела Flamingo был прежде всего проектом по заработку денег через игры, а не просто гостиницей. Он увидел в Лас-Вегасе редкую возможность, ведь в Неваде азартные игры были легальны, а значит, игорный бизнес можно было вывести из тени и превратить в источник относительно "чистых" доходов. Казино в пустыне рассматривалось как альтернатива подпольным залам Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

Как отмечает History.com, Сигел воспринимал Flamingo как эксперимент по созданию новой финансовой модели, где доходы от азартных игр маскировались под легальный бизнес. Однако связь казино с мафией сыграла двойственную роль. С одной стороны, она привела к скандалам, конфликтам и в конечном итоге к убийству Сигела в 1947 году, а с другой именно это позволило игорному заведению не закрыться окончательно и доказать, что Лас-Вегас может быть прибыльной игорной столицей Америки.

Провал, который стал началом успеха

Изначально открытие казино Flamingo в декабре 1946 года оказалось далеким от триумфа. Посетителей было меньше, чем ожидалось, часть комплекса не была достроена, а расходы на проект значительно превысили первоначальные расчеты. В первые недели казино работало с убытками, и уже в начале 1947 года заведение было вынуждено временно закрыться, став символом рискованной и, на первый взгляд, неудачной авантюры.

Однако сам факт открытия крупного казино в пустыне оказался важнее первоначальных финансовых провалов. Несмотря на слабый старт, Flamingo показал, что игроки готовы приезжать в Лас-Вегас не случайно, а целенаправленно, ради азартных игр. Это изменило восприятие города и дало понять инвесторам, что проблема была не в самой идее казино, а в управлении и организации.

Часто гостей казино развлекали знаменитости Фото: Nevada State Museum

Весной 1947 года, после смены менеджмента и перезапуска, казино начало постепенно выходить в плюс. Были пересмотрены игровые зоны, улучшена логистика, усилен контроль за расходами и сделан больший акцент на привлечении игроков. Именно в этот период Flamingo доказал, что казино в Лас-Вегасе может быть стабильным и прибыльным бизнесом, а не разовой авантюрой.

Как отмечает Travel Nevada в обзорах ранней истории города, этот переломный момент стал решающим для будущего Лас-Вегаса. Инвесторы смогли увидеть, что игорный бизнес в Неваде способен переживать кризисы и приносить долгосрочную прибыль.

Как Flamingo изменил Лас-Вегас

После успешного перезапуска Flamingo в 1947 году в Лас-Вегасе начался настоящий игорный бум. Казино доказало приезжем главное. Люди готовы специально ехать в пустыню ради азартных игр, чтобы получить доступ к тому, что было запрещено на тот момент в других штатах. Это полностью изменило логику развития города.

Игровое заведение в отеле также показало, что крупное казино может работать круглый год, независимо от сезона и случайного трафика. Постоянный поток игроков позволял планировать долгосрочные инвестиции, расширять игровые зоны и развивать инфраструктуру. После этого азартные игры в Лас-Вегасе стали рассматриваться как стабильный бизнес, а не рискованное развлечение на обочине дороги.

Игровое заведение в отеле Flamingo Фото: YouTube

Еще одним важным последствием стало то, что Лас-Вегас начал восприниматься как легальная альтернатива подпольным игорным залам крупных американских городов. Легальный статус казино в Неваде привлекал как игроков, так и инвесторов, которые раньше работали в тени. Это ускорило приток капитала и подготовило почву для появления новых масштабных казино на Las Vegas Strip.

Наследие Flamingo сегодня

Сегодня Flamingo остается одним из старейших непрерывно работающих казино на Las Vegas Strip и редким живым напоминанием о том, каким был Вегас в момент своего становления. За десятилетия комплекс многократно перестраивался, менял владельцев и формат, но казино по-прежнему остается его смысловым центром, продолжая традицию, заложенную еще в 1940-х годах.

Мафиозное прошлое Flamingo давно стало частью туристического мифа и культурного образа города. История гангстерских инвестиций, рискованных ставок и первых крупных выигрышей превратилась в узнаваемый сюжет, который Вегас не скрывает, а, напротив, использует как элемент своей идентичности. Казино здесь воспринимается не просто как бизнес, а как часть исторического наследия города.

Сегодня Flamingo остается одним из старейших непрерывно работающих казино на Las Vegas Strip Фото: Wikipedia

Важно и то, что Flamingo закрепил модель, по которой казино стало главным смыслом существования Лас-Вегаса, а не дополнением к отелю или ресторану. Как отмечает Smithsonian Magazine, именно Flamingo сыграл ключевую роль в формировании Лас-Вегаса как глобального центра азартных игр, где казино определяет ритм города, его экономику и культурный образ. Этот подход превратил Вегас в уникальное явление, почти не имеющее аналогов в мире.

Ранее Фокус сообщал, что:

На Рождество случился исторический выигрыш в лотерею. Счастливый билет в лотерее принес 1,817 млрд долларов американцу.

Парень зашел в казино и сорвал почти 400 джекпотов за день. Руководство отметило, что подобная удача стала "одним из самых выдающихся однодневных успехов за всю историю работы заведения".

Также стало известно, что мужчина пропустил поездку в казино и выиграл 2 млн долларов. Майкл Бакнер купил несколько лотерейных билетов для мгновенной игры. Один из них сделал мужчину миллионером.