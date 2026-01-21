Туристка вперше поїхала за кордон і потрапила в кошмар, побачивши свій готель (відео)

Підприємниця на ім'я Лібні, яка народилася на Філіппінах, зіткнулася зі справжнім жахіттям під час своєї першої поїздки за кордон.

Жінка забронювала готель при аеропорту в Сіднеї, повністю довірившись назві та опису, але дуже швидко пошкодувала про це. Про це пише вона розповіла в одному зі своїх роликів в Instagram.

За словами Лібні, це був її перший досвід бронювання житла в іншій країні, і вона щиро вирішила, що раз ідеться про Сідней і готель "біля аеропорту", отже, все буде логічно і зручно.

"Я подумала, що, можливо, там дійсно так і має бути, як було в описі. Боже, як же я помилялася", — зізналася туристка.

Номер викликав тривогу

Сміх і розгубленість швидко змінилися панікою. Усвідомивши, в яких умовах їй доведеться провести ніч, Лібні терміново почала шукати нове житло і зв'язалася з партнером, який живе за кордоном, щоб якомога швидше вибратися з цього місця.

Жінка розповіла, що так і не змогла скористатися ні душем, ні туалетом, а весь час провела в очікуванні ранку і можливості втекти. За її словами, номер викликав відчуття клаустрофобії та посилював тривогу.

Пізніше Лібні виявила, що в готелю давно склалася лякаюча репутація Фото: Instagram

Пізніше Лібні виявила, що у готелю давно склалася лячна репутація. Відгуки, які вона не прочитала заздалегідь, виявилися один похмуріший за інший. Одна з гостей назвала це місце "мотелем для сомів", зазначивши, що відчуття замкненого простору було настільки нестерпним, що вона одразу ж з'їхала. Інші скаржилися на бруд, різкий запах, погане обслуговування і туалет поруч із ліжком.

Реакція соцмереж

Після того як філіппінка виклала відео свого проживання в Instagram, кількість коментарів почала тільки зростати. Користувачі порівнювали номер із тюремною камерою, а дехто дивувався, як таке взагалі може вважатися легальним житлом поруч з аеропортом.

"Ух ти, ти серйозно? Сіднейський аеропорт, це не може бути законно";

"Я раніше жила неподалік! На вулиці так красиво, але я ніколи не знала, що там так дико всередині";

"Це все одно що посадити до в'язниці";

"По суті, це ліжко у ванній".

Тепер Лібні сподівається, що її досвід стане попередженням для інших мандрівників.

"Будь ласка, читайте відгуки. І якщо в назві написано "готель біля аеропорту", це ще не означає, що там буде комфортно", — додала туристка.

