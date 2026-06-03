Не перший випадок: через "брудний" готель у Страсбурзі депутат потрапив до лікарні, — ЗМІ

Депутату Європейського парламенту знадобилася медична допомога після проживання в одному з готелів Страсбурга під час офіційного відрядження. Причиною стали незадовільні санітарні умови в закладі.

Як пише видання Politico, про випадок згадується в протоколі засідання внутрішнього адміністративного органу Європарламенту, яке відбулося 29 квітня.

Згідно з документом, депутат був змушений звернутися до медичної служби парламенту після проживання в готелі з неналежним рівнем гігієни. Питання під час засідання порушив депутат від Люксембургу Марк Анхель, який входить до складу цього органу.

У коментарі виданню Анхель не став розкривати ні назву готелю, ні особу постраждалого депутата. Водночас він навів цей випадок як приклад проблеми, з якою може зіткнутися будь-хто під час службових поїздок.

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За його словами, Європарламенту варто запровадити окрему процедуру для оперативного реагування на скарги щодо умов проживання. І, зокрема, такий механізм дозволив би швидко інформувати туристичну службу парламенту про виявлені порушення та, за необхідності, вилучати проблемні готелі зі списку рекомендованих для розміщення.

У матеріалі, посилаючись на два джерела, які знайомі з обставинами справи, пишуть, що йдеться про готель у Страсбурзі. Саме тут щомісяця проходять пленарні засідання Європейського парламенту, на які приїжджають депутати, їхні помічники, чиновники, журналісти та представники лобістських організацій. За словами одного зі співрозмовників видання, цей готель не входив до переліку закладів, рекомендованих парламентським туристичним агентством.

Варто зауважити, що проблеми, пов'язані з перебуванням європейських посадовців у Страсбурзі, виникають не вперше. До прикладу, у 2021 році тодішнього президента Європарламенту Давіда Сассолі госпіталізували з пневмонією після зараження легіонельозом. Тоді повідомлялося, що джерелом зараження міг бути один із місцевих готелів. У січні 2022 року політик помер.

Та все ж історія з неякісними умовами проживання повторюється, хоч частина депутатів уже багато років критикує систему щомісячних переїздів Європарламенту між Брюсселем і Страсбургом. через значні витрати та складну організацію роботи. Так, за оцінкою аудиторів ЄС, утримання другої парламентської резиденції у Страсбурзі обходиться платникам податків приблизно у 114 мільйонів євро на рік.

У Європарламенті наголосили, що очікують від усіх закладів, які використовуються під час офіційних відряджень, дотримання належних стандартів якості, безпеки та гігієни.

"Коли надходить скарга, її оцінюють компетентні служби та, за необхідності, порушують питання перед відповідним постачальником туристичних послуг та готелем, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому", – цитує видання своїх спірозмовників.

Нагадаємо, що під час візиту до Пекіна Дональд Трамп, за даними ЗМІ, проживав у королівському люксі готелю Four Seasons Hotel Beijing, який займає цілий поверх і має власний ліфт, простору терасу та телескоп для огляду міста. Перед його прибуттям навколо готелю посилили заходи безпеки, а частину номерів тимчасово закрили для бронювання.

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