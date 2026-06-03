Полиция США нашла в магазине подземный ход в Мексику: по тоннелю картель переправлял кокаин

Фальшивый магазин электроники Buy 4 Less в Сан-Диего имел скрытый вход в 600-метровый тоннель, который вел в мексиканскую Тихуану, откуда в США попадал кокаин. Подземный ход оборудовала преступная организация КНПХ, которая считается мексиканским правительством самым мощным наркокартелем.

Тоннель с усиленными стенами, глубиной почти 17 метров, который разоблачили правоохранители, был оборудован электричеством и вентиляцией. Об этом сообщает издание New York Post.

Возле фальшивого магазина Фото: из открытых источников

Следователи обнаружили туннель в калифорнийском городе Отай Меса, наблюдая подозрительное минимальное пешеходное движение от клиентов, которые приходили в магазин. Полиция решила действовать, когда увидела людей, загружающих подозрительные вещи в транспортные средства. После обнаружения наркотиков был получен ордер на обыск магазина, который и привел к обнаружению туннеля.

Выход из туннеля в магазине Фото: из открытых источников

Выход из подземного тоннеля был скрыт под полом складского помещения, а доступ к нему осуществлялся с помощью сложного гидравлического подъемника.

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В общем полиция нашла почти 1030 кг кокаина стоимостью около 45 млн долларов США, информируют в прокуратуре Южного округа Калифорнии.

Обвинения в распространении наркотических веществ были выдвинуты двум жителям США и двум мексиканцам, которые, предварительно, являются членами картеля нового поколения Халиско. Максимальное наказание за подобные действия предусматривает пожизненное заключение и штраф в размере 10 миллионов долларов.

Изъятый у наркокартеля нового поколения Халиско кокаин Фото: из открытых источников

С 1993 года в Южном округе Калифорнии было обнаружено 99 подземных ходов, которыми пользовались наркокартели. Последний действующий тоннель нашли в 2022 году.

Напомним, в начале января 2026 года президент США Дональд Трамп анонсировал борьбу с мексиканскими наркокартелями.

В феврале, после убийства наркобарона Немесио "Эль Менчо" Осегеры Сервантеса мексиканской армией в городе Тапальпа, наркокартель Халиско объявил войну властям.