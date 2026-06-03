Поліція США знайшла у магазині підземний хід до Мексики: тунелем картель переправляв кокаїн

Фальшивий магазин електроніки Buy 4 Less у Сан-Дієго мав прихований вхід до 600-метрового тунелю, який вів до мексиканської Тіхуани, звідки у США потрапляв кокаїн. Підземний хід обладнала злочинна організація КНПХ, яка вважається мексиканським урядом найпотужнішим наркокартелем.

Тунель з посиленими стінами, глибиною майже 17 метрів, який викрили правоохоронці, був обладнаний електрикою та вентиляцію. Про це повідомляє видання New York Post.

Біля фальшивого магазину Фото: з відкритих джерел

Слідчі виявили тунель у місті каліфорнійському місті Отай Меса, спостерігаючи підозрілий мінімальний пішохідний рух від клієнтів, які приходили до магазину. Поліція вирішила діяти, коли побачила людей, що завантажували підозрілі речі в транспортні засоби. Після виявлення наркотиків було отримано ордер на обшук магазину, який й призвів до виявлення тунелю.

Вихід з тунелю у магазині Фото: з відкритих джерел

Вихід з підземного тунелю був прихований під підлогою складського приміщення, а доступ до нього здійснювався за допомогою складного гідравлічного підйомника.

Відео дня

Загалом поліція знайшла майже 1030 кг кокаїну вартістю близька 45 млн доларів США, інформують у прокуратурі Південного округу Каліфорнії.

Обвинувачення у розповсюдженні наркотичних речовин були висунуті двом жителям США та двом мексиканцям, які, попередньо, є членами картелю нового покоління Халіско. Максимальне покарання за подібні дії передбачає довічне ув'язнення та штраф у розмірі 10 мільйонів доларів.

Вилучений у наркокартелю нового покоління Халіско кокаїн Фото: з відкритих джерел

З 1993 року в Південному окрузі Каліфорнії було виявлено 99 підземних ходів, якими користувалися наркокартелі. Останній діючий тунель знайшли у 2022 році.

Нагадаємо, на початку січня 2026 року президент США Дональд Трамп анонсував боротьбу з мексиканськими наркокартелями.

У лютому, після вбивства наркобарона Немесіо "Ель Менчо" Осегери Сервантеса мексиканською армією у місті Тапальпа, наркокартель Халіско оголосив війну владі.