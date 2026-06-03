Поліція США знайшла у магазині підземний хід до Мексики: тунелем картель переправляв кокаїн
Фальшивий магазин електроніки Buy 4 Less у Сан-Дієго мав прихований вхід до 600-метрового тунелю, який вів до мексиканської Тіхуани, звідки у США потрапляв кокаїн. Підземний хід обладнала злочинна організація КНПХ, яка вважається мексиканським урядом найпотужнішим наркокартелем.
Тунель з посиленими стінами, глибиною майже 17 метрів, який викрили правоохоронці, був обладнаний електрикою та вентиляцію. Про це повідомляє видання New York Post.
Слідчі виявили тунель у місті каліфорнійському місті Отай Меса, спостерігаючи підозрілий мінімальний пішохідний рух від клієнтів, які приходили до магазину. Поліція вирішила діяти, коли побачила людей, що завантажували підозрілі речі в транспортні засоби. Після виявлення наркотиків було отримано ордер на обшук магазину, який й призвів до виявлення тунелю.
Вихід з підземного тунелю був прихований під підлогою складського приміщення, а доступ до нього здійснювався за допомогою складного гідравлічного підйомника.
Загалом поліція знайшла майже 1030 кг кокаїну вартістю близька 45 млн доларів США, інформують у прокуратурі Південного округу Каліфорнії.
Обвинувачення у розповсюдженні наркотичних речовин були висунуті двом жителям США та двом мексиканцям, які, попередньо, є членами картелю нового покоління Халіско. Максимальне покарання за подібні дії передбачає довічне ув'язнення та штраф у розмірі 10 мільйонів доларів.
З 1993 року в Південному окрузі Каліфорнії було виявлено 99 підземних ходів, якими користувалися наркокартелі. Останній діючий тунель знайшли у 2022 році.
Нагадаємо, на початку січня 2026 року президент США Дональд Трамп анонсував боротьбу з мексиканськими наркокартелями.
У лютому, після вбивства наркобарона Немесіо "Ель Менчо" Осегери Сервантеса мексиканською армією у місті Тапальпа, наркокартель Халіско оголосив війну владі.