Можно снять жилье менее чем за 40 евро: в какой стране Европы отдых стоит "копейки", — рейтинг

Отдых в Европе может стоить как менее 40 евро за ночь, так и более 200 евро — все зависит от выбранной страны. Пока Балканы остаются одним из самых доступных направлений для туристов, в популярных западноевропейских локациях цены на жилье продолжают стремительно расти.

Как говорится в материале издания Euronews, аналитики исследовали рынок краткосрочной аренды жилья в европейских странах и составили рейтинг самых доступных и самых дорогих направлений для путешественников. Полученные данные свидетельствуют, что наиболее бюджетные варианты для отдыха сосредоточены преимущественно на Балканах и в Восточной Европе, тогда как популярные туристические страны Запада продолжают удерживать высокие цены.

Рейтинг самых дешевых стран в Европе для отдыха

Самой выгодной страной для аренды жилья оказалась Северная Македония. Средняя стоимость ночевки здесь составляет менее 40 евро. В общем, чаще всего туристы выбирают для отдыха столицу Скопье и побережье Охридского озера, которое давно считается одной из самых живописных локаций Балкан.

Відео дня

Второй среди самых доступных стран стало Косово. Несмотря на то, что направление пока не относится к самым популярным в Европе, цены здесь остаются одними из самых низких на континенте. Путешественники обычно планируют поездки в последний момент и нередко совмещают посещение Косово с путешествиями по соседним балканским государствам.

В тройку лидеров по доступности вошла и Молдова. В частности, эта страна привлекает туристов винодельческими регионами, историческими достопримечательностями и спокойным темпом путешествий. По данным исследования, гости остаются здесь дольше, чем во многих других европейских странах.

Также в список самых дешевых для туристов попали Сербия и Босния и Герцеговина. В Сербии больше всего посетителей принимает Белград, однако популярностью пользуются также Нови-Сад, природные парки и винодельческие регионы. Зато в Боснии и Герцеговине туристов больше всего привлекают Сараево и исторический Мостар, который считается одним из самых колоритных городов Балкан.

В каких странах Европы самый дорогой отдых — рейтинг

На противоположном конце рейтинга оказались страны, где отдых требует значительно больших затрат. Абсолютным лидером по дороговизне стало Монако. Спрос на жилье здесь настолько высок, что бронировать его рекомендуют за несколько месяцев до поездки, особенно в период проведения престижных международных мероприятий, в частности Гран-при Формулы-1.

Второе место заняла Исландия. Стоимость краткосрочной аренды в стране превышает 200 евро за ночь, а туристы нередко планируют путешествия более чем за два месяца вперед. Высокие цены объясняются стабильным спросом на отдых среди ценителей природы, вулканических ландшафтов и экстремального туризма.

В пятерку самых дорогих направлений также вошли Андорра, Швейцария и Великобритания. В Андорре высокая стоимость жилья связана прежде всего с популярностью горнолыжных курортов, тогда как в Швейцарии дорогой отдых давно стал частью имиджа страны.

В Великобритании цены на аренду также остаются одними из самых высоких в Европе. Интересно, что самое дорогое жилье расположено не только в Лондоне. По отдельным показателям некоторые регионы страны, в частности Саффолк, Глостер и Эдинбург, даже опережают столицу по средней стоимости проживания.

Кроме того, издание The Telegraph ранее составляло рейтинг самых дешевых городов Европы для путешествий на выходные, где отдых может стоить от 14 до 20 тысяч гривен. В список вошли Сараево, Бухарест, Белград, Рига и Вильнюс, которые отличаются доступными ценами, интересной историей и большим количеством туристических достопримечательностей.

Также Фокус писал, что украинка сравнила расходы на отдых в Одессе и на греческом острове Корфу и пришла к выводу, что цены на жилье и питание в обоих направлениях почти одинаковые. В то же время из-за более дорогой логистики общая стоимость поездки в Грецию оказалась выше — около 25,4 тыс. грн против 19,1 тыс. грн за отдых в Одессе.