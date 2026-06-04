Можна зняти житло менш ніж за 40 євро: у якій країні Європи відпочинок коштує "копійки", — рейтинг

Відпочинок у Європі може коштувати як менш ніж 40 євро за ніч, так і понад 200 євро — усе залежить від обраної країни. Поки Балкани залишаються одним із найдоступніших напрямків для туристів, у популярних західноєвропейських локаціях ціни на житло продовжують стрімко зростати.

Як йдеться в матеріалі видання Euronews, аналітики дослідили ринок короткострокової оренди житла в європейських країнах та склали рейтинг найдоступніших і найдорожчих напрямків для мандрівників. Отримані дані свідчать, що найбільш бюджетні варіанти для відпочинку зосереджені переважно на Балканах і в Східній Європі, тоді як популярні туристичні країни Заходу продовжують утримувати високі ціни.

Рейтинг найдешевших країн у Європі для відпочинку

Найвигіднішою країною для оренди житла виявилася Північна Македонія. Середня вартість ночівлі тут становить менш як 40 євро. Загалом, найчастіше туристи обирають для відпочинку столицю Скоп'є та узбережжя Охридського озера, яке давно вважається однією з наймальовничіших локацій Балкан.

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Другою серед найдоступніших країн стало Косово. Попри те, що напрямок поки не належить до найпопулярніших у Європі, ціни тут залишаються одними з найнижчих на континенті. Мандрівники зазвичай планують поїздки в останній момент і нерідко поєднують відвідування Косова з подорожами сусідніми балканськими державами.

До трійки лідерів за доступністю увійшла й Молдова. Зокрема, ця країна приваблює туристів виноробними регіонами, історичними пам'ятками та спокійним темпом подорожей. За даними дослідження, гості залишаються тут довше, ніж у багатьох інших європейських країнах.

Також до списку найдешевших для туристів потрапили Сербія та Боснія і Герцеговина. У Сербії найбільше відвідувачів приймає Белград, однак популярністю користуються також Нові-Сад, природні парки та виноробні регіони. Натомість у Боснії і Герцеговині туристів найбільше приваблюють Сараєво та історичний Мостар, який вважається одним із найколоритніших міст Балкан.

У яких країнах Європи найдорожчий відпочинок — рейтинг

На протилежному кінці рейтингу опинилися країни, де відпочинок потребує значно більших витрат. Абсолютним лідером за дорожнечею стало Монако. Попит на житло тут настільки високий, що бронювати його рекомендують за кілька місяців до поїздки, особливо в період проведення престижних міжнародних заходів, зокрема Гран-прі Формули-1.

Друге місце посіла Ісландія. Вартість короткострокової оренди в країні перевищує 200 євро за ніч, а туристи нерідко планують подорожі більш ніж за два місяці наперед. Високі ціни пояснюються стабільним попитом на відпочинок серед поціновувачів природи, вулканічних ландшафтів та екстремального туризму.

До п'ятірки найдорожчих напрямків також увійшли Андорра, Швейцарія та Велика Британія. В Андоррі висока вартість житла пов'язана насамперед із популярністю гірськолижних курортів, тоді як у Швейцарії дорогий відпочинок давно став частиною іміджу країни.

У Великій Британії ціни на оренду також залишаються одними з найвищих у Європі. Цікаво, що найдорожче житло розташоване не лише в Лондоні. За окремими показниками деякі регіони країни, зокрема Саффолк, Глостер і Единбург, навіть випереджають столицю за середньою вартістю проживання.

Крім того, видання The Telegraph раніше складало рейтинг найдешевших міст Європи для подорожей на вихідні, де відпочинок може коштувати від 14 до 20 тисяч гривень. До списку увійшли Сараєво, Бухарест, Белград, Рига та Вільнюс, які вирізняються доступними цінами, цікавою історією та великою кількістю туристичних пам’яток.

Також Фокус писав, що українка порівняла витрати на відпочинок в Одесі та на грецькому острові Корфу й дійшла висновку, що ціни на житло та харчування в обох напрямках майже однакові. Водночас через дорожчу логістику загальна вартість поїздки до Греції виявилася вищою — близько 25,4 тис. грн проти 19,1 тис. грн за відпочинок в Одесі.