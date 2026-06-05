Без отрицательного результата не пустят: перед выступлением Путина в Петербурге всех проверят на COVID

Участники пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, на котором 5 июня планирует выступить Владимир Путин, должны пройти ПЦР-тестирование на коронавирус, грипп и другие респираторные заболевания. Без отрицательного результата попасть на мероприятие будет невозможно.

Об этом сообщил российский отдел издания BILD.

Для доступа к заседанию участники и представители СМИ должны получить специальный пропуск, который выдают только после прохождения тестов в специально аккредитованных лабораториях форума.

Кроме Путина, на сцене во время пленарного заседания должны присутствовать вице-президент Китая Хань Чжэн, президент Танзании Самия Сулуху Хасан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как отмечает издание, во время пандемии коронавируса Путин уже применял строгие меры безопасности в отношении своего окружения. Для личных встреч с главой Кремля в отдельных случаях требовали длительный карантин и неоднократное тестирование.

Відео дня

После завершения пандемии российский президент сохранил жесткие медицинские меры предосторожности. Одним из самых известных примеров стала его встреча с тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцом в 2022 году, когда собеседники сидели на большом расстоянии друг от друга за длинным столом из-за мер защиты от коронавируса.

Недавно Владимир Путин заявил, что не считает страны Европы нейтральными посредниками в переговорах по завершению войны в Украине. По данным Bloomberg, глава Кремля продолжает настаивать на договоренностях, которые якобы были достигнуты во время его встречи с Дональдом Трампом на Аляске.

Также Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным договоренностям по завершению войны в Украине, но в очередной раз связал такую возможность с уступками со стороны Киева. Среди прочего глава Кремля отметил контроль над Донбассом и вспомнил о якобы достигнутых ранее договоренностях с Дональдом Трампом.