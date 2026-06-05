Без негативного результату не пустять: перед виступом Путіна у Петербурзі всіх перевірять на COVID

Учасники пленарного засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому 5 червня планує виступити Володимир Путін, повинні пройти ПЛР-тестування на коронавірус, грип та інші респіраторні захворювання. Без негативного результату потрапити на захід буде неможливо.

Про це повідомив російський відділ видання BILD.

Для доступу до засідання учасники та представники ЗМІ мають отримати спеціальний пропуск, який видають лише після проходження тестів у спеціально акредитованих лабораторіях форуму.

Крім Путіна, на сцені під час пленарного засідання мають бути присутні віцепрезидент Китаю Хань Чжен, президентка Танзанії Самія Сулуху Хасан і президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв.

Як зазначає видання, під час пандемії коронавірусу Путін уже застосовував суворі заходи безпеки щодо свого оточення. Для особистих зустрічей із главою Кремля в окремих випадках вимагали тривалий карантин і неодноразове тестування.

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Після завершення пандемії російський президент зберіг жорсткі медичні запобіжні заходи. Одним із найвідоміших прикладів стала його зустріч із тодішнім канцлером Німеччини Олафом Шольцом у 2022 році, коли співрозмовники сиділи на великій відстані один від одного за довгим столом через заходи захисту від коронавірусу.

Нещодавно Володимир Путін заявив, що не вважає країни Європи нейтральними посередниками у переговорах щодо завершення війни в Україні. За даними Bloomberg, глава Кремля продовжує наполягати на домовленостях, які нібито були досягнуті під час його зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці.

Також Володимир Путін заявив, що Росія готова до мирних домовленостей щодо завершення війни в Україні, але вкотре пов’язав таку можливість із поступками з боку Києва. Серед іншого глава Кремля наголосив на контролі над Донбасом і згадав про нібито досягнуті раніше домовленості з Дональдом Трампом.