Правило Трампа: журналист рассказал, чего президент США требует на интервью

Ричард Э. Грант вспомнил встречу с Дональдом Трампом во время съемок программы "Секреты отеля", рассказав, что у будущего президента США были строгие правила для беседы, но в итоге они их нарушили.

Актер и телеведущий столкнулся лицом к лицу с Трампом во время съемок своего документального сериала о путешествиях 2012 года, в котором он исследовал некоторые из самых роскошных и необычных отелей мира. В рамках программы Грант побывал в престижных заведениях Парижа и Лос-Анджелеса, а затем в роскошном отеле для животных в Калифорнии. Одной из остановок стала башня Трампа в Нью-Йорке, где для Гранта договорились о встрече с ее владельцем, пишет The Mirror.

Вспоминая о встрече с Трампом, журналист пошутил, что в нем есть "что-то от Барнума" (американский шоумен и владелец одноименного цирка — ред.).

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"Он менял время интервью раз пять, настаивал на том, чтобы было всего 10 вопросов за 10 минут, и требовал, чтобы все вопросы были представлены заранее", - рассказал Грант.

Он также описал, что уже тогда знаменитая прическа Дональда Трампа привлекала внимание: "Золотистая. Это просто потрясающее творение"

Журналист рассказал, что интервью проходило на 97-м этаже башни Трампас видом на отель Plaza, которым он когда-то владел. И его не покидали двое огромных телохранителя. Грант описал их, как "громилы размером со шкаф".

Но хоть Трамп и потребовал задать 10 вопросов за 10 минут, они быстро отклонились от сценария.

Вспоминая свой вступительный вопрос, Грант вспомнил, что спросил: "Учитывая ваши немецкие корни с одной стороны и шотландские с другой, повлияла ли на вашу жизнь немецко-кальвинистская трудовая этика?" Трамп ответил: "Этот вопрос я не одобряю".

Трамп тоже задавал вопросы и спросил журналиста, любит ли он играть в гольф. Грант ответил: "Нет, я не играю в гольф". Когда Трамп стал расспрашивать его, почему, Грант ответил: "Потому что однажды я сидел на заднем сиденье машины и увидел, как моя мать изменяет моему отцу с его лучшим другом. А он был гольфистом — так что нет, я вообще не очень люблю гольф".

Затем Трамп спросил: "Вы бы сказали все это в прямом эфире?"

Ответ Гранта был прост: "Да, я скажу что угодно".

Этот обмен репликами, похоже, помог растопить лед. Хотя Трамп изначально ограничил интервью 10 минутами, Грант сказал, что разговор длился гораздо дольше: "Он пробыл там час, и, выходя, сказал: "Ты хорошо справился, парень".

Размышляя о навыках Трампа в работе со СМИ, Грант сказал: "Он точно знает, как манипулировать любыми средствами массовой информации. Находясь рядом с ним, вы можете понять, почему он так успешен. Он излучает величие. Он так же велик, как Ниагарский водопад".

Грант также поделился одной необычной деталью, которую узнал во время съемок. Он сказал, что тогда Трамп никому не пожимал руки, потому что боялся "подхватить микробы".

Напомним, с той поры Дональд Трамп стал президентом США и изменил своему нежеланию пожимать руки. Теперь он пытается очень сильно жать руки при встрече и даже притягивать к себе оппонента. Но не со всеми это получается.

Когда на руках Трампа появились синяки, которые он маскировал тональным кремом, то в Белом доме заявили, что это все от сильных рукопожатий.