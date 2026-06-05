Правило Трампа: журналіст розповів, чого президент США вимагає на інтерв'ю

Річард Е. Грант згадав зустріч із Дональдом Трампом під час зйомок програми "Секрети готелю", розповівши, що в майбутнього президента США були суворі правила для бесіди, але зрештою вони їх порушили.

Актор і телеведучий зіткнувся віч-на-віч із Трампом під час зйомок свого документального серіалу про подорожі 2012 року, в якому він досліджував деякі з найрозкішніших і найнезвичайніших готелів світу. У рамках програми Грант побував у престижних закладах Парижа і Лос-Анджелеса, а потім у розкішному готелі для тварин у Каліфорнії. Однією із зупинок стала вежа Трампа в Нью-Йорку, де для Гранта домовилися про зустріч з її власником, пише The Mirror.

Згадуючи про зустріч із Трампом, журналіст пожартував, що в ньому є "щось від Барнума" (американський шоумен і власник однойменного цирку — ред.).

"Він міняв час інтерв'ю разів п'ять, наполягав на тому, щоб було лише 10 запитань за 10 хвилин, і вимагав, щоб усі запитання були представлені заздалегідь", — розповів Грант.

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Він також описав, що вже тоді знаменита зачіска Дональда Трампа привертала увагу: "Золотиста. Це просто приголомшливе творіння"

Журналіст розповів, що інтерв'ю проходило на 97-му поверсі вежі Трампас з видом на готель Plaza, яким він колись володів. І його не покидали двоє величезних охоронців. Грант описав їх, як "громили розміром із шафу".

Але хоч Трамп і зажадав поставити 10 запитань за 10 хвилин, вони швидко відхилилися від сценарію.

Згадуючи своє вступне запитання, Ґрант згадав, що запитав: "З огляду на ваше німецьке коріння з одного боку і шотландське з іншого, чи вплинула на ваше життя німецько-кальвіністська трудова етика?" Трамп відповів: "Це питання я не схвалюю".

Трамп теж ставив запитання і запитав журналіста, чи любить він грати в гольф. Грант відповів: "Ні, я не граю в гольф". Коли Трамп почав розпитувати його, чому, Грант відповів: "Тому що одного разу я сидів на задньому сидінні машини і побачив, як моя мати зраджує моєму батькові з його найкращим другом. А він був гольфістом — так що ні, я взагалі не дуже люблю гольф".

Потім Трамп запитав: "Ви б сказали все це в прямому ефірі?"

Відповідь Гранта була простою: "Так, я скажу що завгодно".

Цей обмін репліками, схоже, допоміг розтопити лід. Хоча Трамп спочатку обмежив інтерв'ю 10 хвилинами, Грант сказав, що розмова тривала набагато довше: "Він пробув там годину, і, виходячи, сказав: "Ти добре впорався, хлопче".

Розмірковуючи про навички Трампа в роботі зі ЗМІ, Грант сказав: "Він точно знає, як маніпулювати будь-якими засобами масової інформації. Перебуваючи поруч із ним, ви можете зрозуміти, чому він такий успішний. Він випромінює велич. Він так само великий, як Ніагарський водоспад".

Грант також поділився однією незвичайною деталлю, яку дізнався під час зйомок. Він сказав, що тоді Трамп нікому не тиснув руки, бо боявся "підхопити мікроби".

Нагадаємо, відтоді Дональд Трамп став президентом США і зрадив своєму небажанню тиснути руки. Тепер він намагається дуже сильно тиснути руки під час зустрічі та навіть притягувати до себе опонента. Але не з усіма це виходить.

Коли на руках Трампа з'явилися синці, які він маскував тональним кремом, то в Білому домі заявили, що це все від сильних рукостискань.