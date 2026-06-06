Кремль озвучил новое условие окончания войны: речь идет о "правах русскоязычных"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться "полного восстановления прав" русскоязычных граждан Украины. По его словам, этот вопрос Россия считает одним из условий долгосрочного урегулирования войны, которую сама же начала против Украины.

Лавров заявил, что РФ будет добиваться так называемого полного восстановления прав русских и русскоязычных украинцев, использовав для этого привычные кремлевские тезисы о "языковой дискриминации" и "русофобии", которые РФ системно применяет для оправдания агрессии против Украины. Очередное требование Москвы в отношении Украины было озвучено в Telegram-канале главы МИД РФ в видеообращении по случаю Дня русского языка.

"Среди наших безусловных приоритетов — защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным. Продолжим решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии — где бы они ни имели место", — заявил Лавров.

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Отдельно он упомянул Украину, повторив пропагандистскую риторику Кремля о якобы "терроре" против русских и русскоязычных людей. Российский министр при этом использовал привычные для Москвы формулировки об украинской власти

Лавров заявил, что Москва "обязательно добьется" восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых, по его словам, якобы действует Украина.

"Решение этого вопроса — среди необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта", — отметил Лавров.

Напомним, что Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио заявил о начале "системных и последовательных ударов" по Киеву. В МИД РФ утверждали, что целями будут объекты, которые Москва связывает с ВСУ, а также так называемые центры принятия решений.

Ранее мы также информировали, что Лавров заявил о подготовке Европы к нападению на Россию. Глава МИД РФ утверждал, что "коллективный Запад" формирует общеевропейскую группу для атаки на РФ. Он также обвинил Владимира Зеленского и западные страны в поддержке политики против России.