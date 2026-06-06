Кремль озвучив нову умову закінчення війни: йдеться про "права російськомовних"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва домагатиметься "повного відновлення прав" російськомовних громадян Україні. За його словами, це питання Росія вважає однією з умов довгострокового врегулювання війни, яку сама ж розпочала проти України.

Лавров заявив, що РФ буде домагатися так званого повного відновлення прав росіян і російськомовних українців, використавши для цього звичні кремлівські тези про "мовну дискримінацію" та "русофобію", які РФ системно застосовує для виправдання агресії проти України. Чергова вимога Москви щодо України була озвучена в Telegram-каналі очільника МЗС РФ у відеозверненні з нагоди Дня російської мови.

"Серед наших безумовних пріоритетів — захист та підтримка тих, для кого російська мова є рідною. Продовжимо рішуче протидіяти будь-яким проявам мовної дискримінації та русофобії – де б вони не мали місце", — заявив Лавров.

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Окремо він згадав Україну, повторивши пропагандистську риторику Кремля про нібито "терор" проти росіян і російськомовних людей. Російський міністр при цьому використав звичні для Москви формулювання про українську владу

Лавров заявив, що Москва "обов’язково доб’ється" відновлення прав тих росіян і російськомовних людей, проти яких, за його словами, нібито діє Україна.

"Вирішення цього питання — серед необхідних умов довгострокового врегулювання українського конфлікту", — зазначив Лавров.

Нагадаємо, що Сергій Лавров у розмові з держсекретарем США Марко Рубіо заявив про початок "системних і послідовних ударів" по Києву. У МЗС РФ стверджували, що цілями будуть об’єкти, які Москва пов’язує із ЗСУ, а також так звані центри ухвалення рішень.

Раніше ми також інформували, що Лавров заявив про підготовку Європи до нападу на Росію. Глава МЗС РФ стверджував, що "колективний Захід" формує загальноєвропейську групу для атаки на РФ. Він також звинуватив Володимира Зеленського та західні країни у підтримці політики проти Росії.