Новые подробности взрыва дрона в Констанце: президент Румынии раскрыл детали инцидента

Президент Румынии Никушор Дан провел в Констанце специальное совещание после инцидента с морскими дронами, которые взорвались в порту и в открытой акватории Черного моря. По его словам, предварительные данные свидетельствуют, что один из беспилотников был украинским и входил в группу из четырех дронов, которые потеряли управление.

Президент Румынии Никушор Дан подвел итоги рабочего совещания, посвященного инциденту с морскими дронами, которые взорвались в порту Констанца и в открытом море вблизи румынского побережья Черного моря. Об этом он сообщил в соцсети Х.

По словам главы государства, во время встречи участники детально проанализировали обстоятельства происшествия и обсудили дополнительные меры, необходимые для обеспечения безопасности румынского побережья. Никушор Дан отметил, что вопрос безопасности Черного моря остается для него одним из приоритетных. Он подчеркнул, что понимает беспокойство граждан, которые интересуются уровнем безопасности отдыха на черноморском побережье страны.

Відео дня

"В течение этого лета Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Пограничная полиция усилят экипажи, которые выполняют задачи по разведке возможных угроз, наша страна вскоре получит и новое оборудование, а на уровне НАТО, по запросу Румынии, 10 июня состоится специальная сессия, посвященная Черному морю", — отметил Никушор Дан.

По его словам, нынешние события подтверждают правильность политики румынского государства, которое в последние годы уделяло особое внимание вопросам безопасности в Черноморском регионе. Президент сообщил, что полные результаты расследования инцидента в порту Констанца будут готовы через несколько дней. В то же время уже сейчас существуют определенные предварительные выводы относительно обстоятельств происшествия.

"Несомненно, речь идет об украинском дроне, начиненном взрывчаткой, который был частью группы из четырех дронов, потерявших управление. После недавних дипломатических контактов существует постоянный диалог с Украиной, и уже была предусмотрена форма протокола, которая включает и такие события", — отметил Никушор Дан.

В то же время президент Румынии подчеркнул, что ответственность за такие события лежит на России как государстве-агрессоре. По его словам, Украина является страной, которая подверглась нападению и вынуждена обороняться. Глава государства подчеркнул, что для реагирования на подобные ситуации существуют четкие межведомственные протоколы. Он отметил, что все ответственные учреждения действовали в соответствии с утвержденными процедурами.

"Однако мы находимся в ситуации, когда должны адаптироваться к новой технологии, разработанной в контексте этой войны. Румыния находится в процессе оснащения, включая морскую составляющую, и уже в следующем месяце мы получим ряд оборудования, а румынские naval силы участвуют в НАТО-вских учениях, посвященных таким типам угроз", — добавил Никушор Дан.

Президент Румынии также опроверг версию о том, что дроны, которые потеряли управление, якобы преследовали судно из так называемого теневого флота России. По его словам, речь идет о судне, которое не находится в санкционных списках Европейского Союза или Соединенных Штатов и уже неоднократно осуществляло тот же коммерческий маршрут.

Напомним, что после взрыва морского дрона в районе Констанцы Министерство обороны Румынии заявило о предварительных признаках украинского происхождения беспилотника. Румынские специалисты начали расследование инцидента и изучение обломков аппарата. В то же время в Бухаресте отметили необходимость усиления безопасности в акватории Черного моря.

Ранее мы также информировали, что в Военно-морских силах ВСУ подтвердили принадлежность дрона, который взорвался вблизи румынского побережья, к украинским силам. Там объяснили, что беспилотник потерял управление во время выполнения боевого задания в Черном море. Украинская сторона отметила постоянную координацию с румынскими партнерами по подобным инцидентам.