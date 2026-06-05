В ВСУ подтвердили украинское происхождение морского дрона, который взорвался в румынском порту

Командование военно-морских сил Украины подтвердило, что морской дрон, который взорвался в порту Румынии, принадлежал Украине. В то же время там обвинили влияние российского РЭБ на БПЛА.

Дрон выполнял задание в акватории Черного моря, во время чего потерял управление и оказался вблизи берегов Румынии. Об этом сообщили на странице ВМС ВСУ.

"Военно-Морскими Силами ВС Украины была предоставлена необходимая информация военно-морским силам Румынии с целью предотвращения потерь среди гражданского населения", — отметили в ВМС.

В ЕС отреагировали на взрыв в румынском порту

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после взрыва подчеркнула, что взрыв в Румынии является прямым следствием российской агрессии против Украины.

"Это является прямым следствием войны России против Украины. Это все больше становится прямой угрозой для стран на нашей восточной границе. Наша солидарность с каждым государством-членом, которое подвергается этим угрозам, является неоспоримой", — написала она в X.

Відео дня

По ее словам, реакция Европы должна быть решительной и соответствовать реальной ситуации в мире. Фон дер Ляйен также сообщила, что Европа массово инвестирует в возможности противодействия дронам, противовоздушную оборону и системы раннего предупреждения.

Взрыв морского беспилотника в Румынии — что известно

5 июня в порту румынского города Констанца произошел взрыв морского дрона. Сначала происхождение и тип дрона не назывался. Однако в Минобороны Румынии намекнули, что "морской дрон относится к тем, что используются в войне в Украине". Именно Украина активно использует морские беспилотники в акватории Черного моря.

Дрон РФ ударил по жилому дому в Румынии — что об этом известно

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, недалеко от границы с Украиной, беспилотник упал на жилой дом. После падения на 10-м этаже вспыхнул пожар и прогремел взрыв. По предварительной информации, дрон мог быть российским. В результате инцидента пострадали два человека, но серьезных травм они не получили — у них зафиксировали панические атаки.

Впоследствии в Министерстве обороны Румынии подтвердили, что беспилотник, который упал на многоэтажку, был российским и во время атаки на Украину зашел в воздушное пространство страны.

В то же время в ведомстве отметили, что сбить дрон не удалось из-за очень короткого времени на реагирование и сложности его обнаружения и сопровождения.

Также Фокус писал, что российский президент Владимир Путин во время брифинга в Казахстане заявил, что был не в курсе ситуации с дроном в Румынии. Позже он признал, что ему об этом доложили, но он не знает, что это был за дрон.

После атаки президент Румынии Никушор Дан заявил, что Россия должна изменить атаки и продолжить удары по Украине, но так, чтобы не затрагивать его страну.