У ЗСУ підтвердили українське походження морського дрона, який вибухнув у румунському порту

Командування військово-морських сил України підтвердило, що морський дрон, який вибухнув у порту Румунії, належав Україні. Водночас там звинуватили вплив російського РЕБ на БПЛА.

Дрон виконував завдання в акваторії Чорного моря, під час чого втратив управління та опинився поблизу берегів Румунії. Про це повідомили на сторінці ВМС ЗСУ.

"Військово-Морськими Силами ЗС України було надано необхідну інформацію військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення", — наголосили у ВМС.

У ЄС відреагували на вибух у румунському порту

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після вибуху наголосила, що вибух у Румунії є прямим наслідком російської агресії проти України.

"Це є прямим наслідком війни Росії проти України. Це все більше стає прямою загрозою для країн на нашому східному кордоні. Наша солідарність з кожною державою-членом, яка наражається на ці загрози, є беззаперечною", — написала вона в X.

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За її словами, реакція Європи має бути рішучою та відповідати реальній ситуації у світі. Фон дер Ляєн також повідомила, що Європа масово інвестує в можливості протидії дронам, протиповітряну оборону та системи раннього попередження.

Вибух морського безпілотника у Румунії — що відомо

5 червня у порту румунського міста Констанца стався вибух морського дрону. Спершу походження та тип дрону не називався. Однак у Міноборони Румунії натякнули, що "морський дрон належить до тих, що використовуються у війні в Україні". Саме Україна активно використовує морські безпілотники в акваторії Чорного моря.

Дрон РФ вдарив по житловому будинку у Румунії — що про це відомо

У ніч на 29 травня в румунському місті Галац, неподалік кордону з Україною, безпілотник впав на житловий будинок. Після падіння на 10-му поверсі спалахнула пожежа та пролунав вибух. За попередньою інформацією, дрон міг бути російським. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей, але серйозних травм вони не отримали — у них зафіксували панічні атаки.

Згодом у Міністерстві оборони Румунії підтвердили, що безпілотник, який упав на багатоповерхівку, був російським і під час атаки на Україну зайшов у повітряний простір країни.

Водночас у відомстві зазначили, що збити дрон не вдалося через дуже короткий час на реагування та складність його виявлення і супроводу.

Також Фокус писав, що російський президент Володимир Путін під час брифінгу у Казахстані заявив, що був не в курсі ситуації з дроном у Румунії. Пізніше він визнав, що йому про це доповіли, але він не знає, що то був за дрон.

Після атаки президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Росія має змінити атаки і продовжити удари по Україні, але так, щоби не зачіпати його країну.