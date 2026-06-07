Нові подробиці вибуху дрона в Констанці: президент Румунії розкрив деталі інциденту

Президент Румунії Нікушор Дан провів у Констанці спеціальну нараду після інциденту з морськими дронами, які вибухнули в порту та у відкритій акваторії Чорного моря. За його словами, попередні дані свідчать, що один із безпілотників був українським і входив до групи з чотирьох дронів, які втратили керування.

Президент Румунії Нікушор Дан підбив підсумки робочої наради, присвяченої інциденту з морськими дронами, які вибухнули в порту Констанца та у відкритому морі поблизу румунського узбережжя Чорного моря. Про це він повідомив у соцмережі Х.

За словами глави держави, під час зустрічі учасники детально проаналізували обставини події та обговорили додаткові заходи, необхідні для гарантування безпеки румунського узбережжя. Нікушор Дан зазначив, що питання безпеки Чорного моря залишається для нього одним із пріоритетних. Він наголосив, що розуміє занепокоєння громадян, які цікавляться рівнем безпеки відпочинку на чорноморському узбережжі країни.

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"Протягом цього літа Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Прикордонна поліція посилять екіпажі, які виконують завдання з розвідки можливих загроз, наша країна незабаром отримає й нове обладнання, а на рівні НАТО, на запит Румунії, 10 червня відбудеться спеціальна сесія, присвячена Чорному морю", — зазначив Нікушор Дан.

За його словами, нинішні події підтверджують правильність політики румунської держави, яка останніми роками приділяла особливу увагу питанням безпеки в Чорноморському регіоні. Президент повідомив, що повні результати розслідування інциденту в порту Констанца будуть готові за кілька днів. Водночас уже зараз існують певні попередні висновки щодо обставин події.

"Безсумнівно, йдеться про український дрон, начинений вибухівкою, який був частиною групи з чотирьох дронів, що втратили керування. Після нещодавніх дипломатичних контактів існує постійний діалог з Україною, і вже була передбачена форма протоколу, яка включає й такі події", — наголосив Нікушор Дан.

Водночас президент Румунії наголосив, що відповідальність за такі події лежить на Росії як державі-агресорі. За його словами, Україна є країною, яка зазнала нападу та змушена оборонятися. Глава держави підкреслив, що для реагування на подібні ситуації існують чіткі міжвідомчі протоколи. Він зазначив, що всі відповідальні установи діяли відповідно до затверджених процедур.

"Однак ми перебуваємо в ситуації, коли мусимо адаптуватися до нової технології, розробленої в контексті цієї війни. Румунія перебуває в процесі оснащення, включно з морською складовою, і вже наступного місяця ми отримаємо низку обладнання, а румунські naval сили беруть участь у НАТО-вських навчаннях, присвячених таким типам загроз", — додав Нікушор Дан.

Президент Румунії також спростував версію про те, що дрони, які втратили керування, нібито переслідували судно з так званого тіньового флоту Росії. За його словами, йдеться про судно, яке не перебуває у санкційних списках Європейського Союзу чи Сполучених Штатів і вже неодноразово здійснювало той самий комерційний маршрут.

Нагадаємо, що після вибуху морського дрона в районі Констанци Міністерство оборони Румунії заявило про попередні ознаки українського походження безпілотника. Румунські фахівці розпочали розслідування інциденту та вивчення уламків апарата. Водночас у Бухаресті наголосили на необхідності посилення безпеки в акваторії Чорного моря.

Раніше ми також інформували, що у Військово-морських силах ЗСУ підтвердили належність дрона, який вибухнув поблизу румунського узбережжя, до українських сил. Там пояснили, що безпілотник втратив керування під час виконання бойового завдання в Чорному морі. Українська сторона наголосила на постійній координації з румунськими партнерами щодо подібних інцидентів.