На выборах в Армении лидирует партия Пашиняна: появились первые данные экзитполов

На парламентских выборах, прошедших 7 июня в Армении, лидирует правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Общественный договор". Предварительные данные экзитполов свидетельствуют, что партия набрала 56,7% голосов.

Между тем оппозиционная партия "Сильная Армения" пророссийского олигарха Самвела Карапетяна набрала лишь 17,5% голосов. О предварительных данных экзитполов по парламентским выборам в Армении сообщило издание Politico.

Явка на выборах клала около 59%, что стало самым высоким показателем за три последние избирательные кампании в Армении.

Армянская служба "Радио Свобода" также информировала, что блок "Армения" набрал 8,69%, партия "Процветающая Армения" — 5,09% голосов. Как свидетельствуют данные ЦИК, другие политические силы не преодолевают проходной барьер.

Официальные результаты ЦИК должен обнародовать в понедельник, 8 июня.

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Стоит заметить, что эти выборы стали первыми общенациональными выборами в Армении после поражения в войне с Азербайджаном в 2023 году, когда Баку восстановил контроль над Нагорным Карабахом.

Пашинян пообещал продолжать прозападный курс

Никол Пашинян руководит Арменией с 2018 года. Он все больше пытается противостоять вмешательству России в дела страны. После голосования политик пообещал продолжать вести Армению по прозападным курсам.

"Будущим Армении будет стратегия укрепления независимости, государственности, демократии и верховенства права", — объявил Пашинян.

Всего в парламентских выборах в Армении 2026 года приняли участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока вместе с партией Никола Пашиняна.

Напомним, 6 июня издание Armenpress сообщало, что за сутки до выборов в Армении выдали ордера на арест шестерых пророссийских кандидатов.

Также агентство Reuters рассказывало, как Путин хочет "сорвать" переизбрание Пашиняна: РФ планировала завезти в страну 100 тысяч своих избирателей.