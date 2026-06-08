На виборах у Вірменії лідирує партія Пашиняна: з'явилися перші дані екзитполів

На парламентських виборах, що пройшли 7 червня у Вірменії, лідирує керівна партія прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна "Громадський договір". Попередні дані екзитполів свідчать, що партія набрала 56,7% голосів.

Тим часом опозиційна партія "Сильна Вірменія" проросійського олігарха Самвела Карапетяна набрала лише 17,5% голосів. Про попередні дані екзитполів щодо парламентських виборів у Вірменії повідомило видання Politico.

Явка на виборах клала близько 59%, що стало найвищим показником за три останні виборчі кампанії у Вірменії.

Вірменська служба "Радіо Свобода" також інформувала, що блок "Вірменія" набрав 8,69%, партія "Процвітаюча Вірменія" — 5,09% голосів. Як свідчать дані ЦВК, інші політичні сили не долають прохідний бар'єр.

Офіційні результати ЦВК має оприлюднити у понеділок, 8 червня.

Варто зауважити, що ці вибори стали першим загальнонаціональними виборами у Вірменії після поразки у війні з Азербайджаном у 2023 році, коли Баку відновив контроль над Нагірним Карабахом.

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Пашинян пообіцяв продовжувати прозахідний курс

Нікол Пашинян керує Вірменією з 2018 року. Він дедалі більше намагається протистояти втручанню Росії у справи країни. Після голосування політик пообіцяв продовжувати вести Вірменію прозахідним курсам.

"Майбутнім Вірменії буде стратегія зміцнення незалежності, державності, демократії та верховенства права", — оголосив Пашинян.

Загалом у парламентських виборах у Вірменії 2026 року взяли участь 18 політичних сил — 16 партій і 2 партійні блоки разом з партією Нікола Пашиняна.

Нагадаємо, 6 червня видання Armenpress повідомляло, що за добу до виборів у Вірменії видали ордери на арешт шістьох проросійських кандидатів.

Також агентство Reuters розповідало, як Путін хоче "зірвати" переобрання Пашиняна: РФ планувала завезти до країни 100 тисяч своїх виборців.