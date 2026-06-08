Объявлена угроза цунами: на Филиппинах произошло мощное землетрясение (видео)

В понедельник, 8 июня, Геологическая служба США (USGS) зафиксировала сильное землетрясение на юге Филиппин магнитудой 7,8 балла. Вслед за этим в стране, соседней Индонезии и Японии объявили предупреждение об угрозе цунами.

Землетрясение произошло в 07:37 часов по местному времени на глубине около 35 километров (21,7 мили). Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на местные СМИ и данные геологической службы.

Национальное сейсмологическое агентство Филиппин, Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs), определило, что эпицентр землетрясения зафиксирован у побережья города Генерал-Сантос в провинции Сарангани, на крайнем юге острова Минданао.

Жителей прибрежных регионов Филиппин призвали эвакуироваться из-за угрозы цунами. Американская система предупреждений о цунами сообщает, что высота волн в некоторых регионах страны может достигать до 3 метров над уровнем прилива.

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Информации о погибших в результате землетрясения на момент публикации не поступало. Агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ пишет, что последствия толчков все еще ощущаются, и власти оценивают сообщения о разрушениях и некоторых пострадавших. Кое-где люди теряли сознание после сильных подземных толчков.

В некоторых районах неподалеку от эпицентра подземных толчков было отключено электроснабжение и связь, а занятия в школах были приостановлены. Местные власти заявили, что это самое сильное землетрясение, которое когда-либо приходилось переживать.

Стоит заметить, что на Филиппинах и в Индонезии ежегодно фиксируются сотни землетрясений. Такое количество исследователи связывают с тем, что эти страны расположены в тектонически сложных районах "Тихоокеанского огненного кольца".

Напомним, в апреле Японию всколыхнуло сильное землетрясение магнитудой 7,7 балла.

Также в феврале ученые SciTechDaily предупреждали, что на Землю надвигается большое землетрясение.