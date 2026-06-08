Оголошена загроза цунамі: на Філіппінах стався потужний землетрус (відео)

У понеділок, 8 червня, Геологічна служба США (USGS) зафіксувала сильний землетрус на півдні Філіппін магнітудою 7,8 бала. Слідом за цим у країні, сусідній Індонезії та Японії оголосили попередження про загрозу цунамі.

Землетрус стався об 07:37 годині за місцевим часом на глибині близько 35 кілометрів (21,7 милі). Про це повідомило видання CNN з посиланням на місцеві ЗМІ та дані геологічної служби.

Національне сейсмологічне агентство Філіппін, Філіппінський інститут вулканології та сейсмології (Phivolcs), визначило, що епіцентр землетрусу зафіксований біля узбережжя міста Генерал-Сантос у провінції Сарангані, на крайньому півдні острова Мінданао.

Мешканців прибережних регіонів Філіппін закликали евакуюватися через загрозу цунамі. Американська система попереджень про цунамі повідомляє, що висота хвиль у деяких регіонах країни може сягати до 3 метрів над рівнем припливу.

Відео дня

Інформації про загиблих внаслідок землетрусу на момент публікації не надходило. Агентство Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ пише, що наслідки поштовхів все ще відчуваються, і влада оцінює повідомлення про руйнування та деяких постраждалих. Подекуди люди втрачали свідомість після сильних підземних поштовхів.

У деяких районах неподалік від епіцентру підземних поштовхів було відключено електропостачання та зв'язок, а заняття в школах було призупинено. Місцева влада заявила, що це найсильніший землетрус, який коли-небудь доводилося переживати.

Варто зауважити, що на Філіппінах та в Індонезії кожного року фіксуються сотні землетрусів. Таку кількість дослідники пов'язують з тим, що ці країни розташовані у тектонічно складних районах "Тихоокеанського вогняного кільця".

Нагадаємо, у квітні Японію сколихнув сильний землетрус магнітудою 7,7 бала.

Також у лютому науковці SciTechDaily попереджали, що на Землю насувається великий землетрус.