В Японии закрыли почти сотню школ из-за бродячего медведя (видео)

В городе Уцуномия в 100 км от Токио впервые в истории обнаружили медведя. И он все еще остается на свободе.

В городе с населением полмиллиона человек медведя впервые заметили в жилом районе возле парка вечером 6 июня, потом его видели у средней школы, так что власти приняли решение приостановить работу всех 94 школ города, пишет Reuters.

Медведь впервые в истории забрел в город Уцуномия

На видео с камеры наблюдения видно, как медведь пробегает прямо по улице мимо изумленных прохожих.

Городские власти призвали жителей тщательно запирать двери и окна, чтобы предотвратить проникновение медведей, и никогда не приближаться к ним, а вместо этого убегать в ближайшее здание. Утром 8 июня поиски возобновились в сотрудничестве с местными охотничьими ассоциациями и другими группами.

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В Японии участились случаи нападений медведей, в том числе в городских районах, что побудило правительство в этом году создать целевую группу для сокращения числа жертв.

В Японии закрывают школы из-за медведя

На прошлой неделе в северо-восточном городе Фукусима произошло нападение медведя, в результате которого пострадали по меньшей мере четыре человека. На кадрах видеонаблюдения Фукусимского металлургического завода видно, как черный медведь преследует рабочего у входа на предприятие и сбивает его с ног.

Азиатские черные медведи занесены в глобальный список уязвимых видов, но, по оценкам, их численность в Японии утроилась с 2012 года из-за того, что число охотников сократилось.

Эксперты утверждают, что изменение климата привело к сокращению урожая естественной пищи медведей, такой как желуди и буковые орехи, а депопуляция сельских районов и распространение заброшенных сельскохозяйственных угодий заставили их искать пищу вблизи населенных пунктов.

Напомним, ранее Фокус писал, что на северном острове Хоккайдо на людей нападают бурые медведи.

Также медведи стали проблемой для Румынии. Особенно их много на трассе Трансфагараш, где туристы прикармливают медведей и часто погибают от их лап.