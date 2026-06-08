В Японії закрили майже сотню шкіл через бродячого ведмедя (відео)

У місті Уцуномія за 100 км від Токіо вперше в історії виявили ведмедя. І він усе ще залишається на волі.

У місті з населенням півмільйона людей ведмедя вперше помітили в житловому районі біля парку ввечері 6 червня, потім його бачили біля середньої школи, тож влада ухвалила рішення призупинити роботу всіх 94 шкіл міста, пише Reuters.

Ведмідь уперше в історії забрів у місто Уцуномія

На відео з камери спостереження видно, як ведмідь пробігає просто вулицею повз здивованих перехожих.

Міська влада закликала мешканців ретельно замикати двері та вікна, щоб запобігти проникненню ведмедів, і ніколи не наближатися до них, а натомість тікати до найближчої будівлі. Вранці 8 червня пошуки відновилися у співпраці з місцевими мисливськими асоціаціями та іншими групами.

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В Японії почастішали випадки нападів ведмедів, зокрема в міських районах, що спонукало уряд цього року створити цільову групу для скорочення кількості жертв.

В Японії закривають школи через ведмедя

Минулого тижня в північно-східному місті Фукусіма стався напад ведмедя, внаслідок якого постраждали щонайменше чотири людини. На кадрах відеоспостереження Фукусімського металургійного заводу видно, як чорний ведмідь переслідує робітника біля входу на підприємство і збиває його з ніг.

Азіатські чорні ведмеді занесені до глобального списку вразливих видів, але, за оцінками, їхня чисельність у Японії потроїлася з 2012 року через те, що кількість мисливців скоротилася.

Експерти стверджують, що зміна клімату призвела до скорочення врожаю природної їжі ведмедів, такої як жолуді та букові горіхи, а депопуляція сільських районів і поширення занедбаних сільськогосподарських угідь змусили їх шукати їжу поблизу населених пунктів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на північному острові Хоккайдо на людей нападають бурі ведмеді.

Також ведмеді стали проблемою для Румунії. Особливо їх багато на трасі Трансфагараш, де туристи підгодовують ведмедів і часто гинуть від їхніх лап.