В Дагестане прогремели взрывы на магистральном газопроводе: пламя достигает 15 м в высоту (видео)

Вечером 9 июня произошел взрыв в городе Кизилюрт в российском Дагестане, сообщили в сети. Согласно первым версиям, якобы произошел инцидент на автозаправочной станции. Позже росСМИ написали, что взорвалось на магистральном газопроводе, и из зоны катаклизма эвакуируют население.

В Кизилюрте в Дагестане прогремело три взрыва, сообщили в Telegram-канале росСМИ ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ. На месте инцидента начался масштабный пожар, кадры с которого опубликовали в российских пабликах.

В МЧС заявили, что взрывы произошли на магистральном газопроводе неподалеку от АЗС. Первые сообщения начали поступать в 19:45 (по Киеву и Москве). Выяснилось, что произошла "разгерметизация" на трубопроводе диаметром 1200 мм, и на место событий отправились семь спецмашин и 25 спасателей. Местные власти объявили эвакуацию населения и вывезли в безопасное место 100 человек. Губернатор Дагестана заявил медиа, что пострадавших нет. При этом спасатели опубликовали кадры с возгоранием и сообщили, что началось факельное горение, а высота пламени достигает 15 м.

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Взрыв в РФ — столбы огня в Кизилюрте, 9 июня Фото: ТАСС

Взрыв в РФ — детали инцидента в Кизилюрте

Позже информацию о взрыве в Кизилюрте уточнил местный глава администрации Саид Маматханов. По словам российского чиновника, с места инцидента эвакуировали уже 140 россиян. В 22:02 управление МЧС заявило, что пожар потушили: опубликовали видео с пожарными, которые тушат остатки возгорания, а рядом — красные раскаленные участки земли.

Взрыв в РФ — последствия пожара в Кизилюрте, 9 июня Фото: ТАСС

РосСМИ Astra уточнило, что в РФ перекрыли трубопровод между 718-м и 661-м км, чтобы справиться с огнем на магистральном газопроводе под Кизилюртом. Местность, где произошел взрыв, — это зона между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. Заметим, указанные населенные пункты расположены в 6 к югу от Кизилюрта, в 60 к северо-западу от Махачкалы и в 900 км от подконтрольной Украине территории. Участок между Бавтугай и Гельбах — это около 2 км. Газопровод принадлежит компании "Газпром": транспортирует российский газ в Азербайджан, написало росСМИ The Moscow Times. Мощность газопровода диаметром 1200 мм — около 10 млрд куб. м в год.

Взрыв в РФ — точка возгорания под Кизилюртом в Дагенстане, 9 июня Фото: Google Maps

Отметим, в августе 2023 года в РФ уже взрывалась АЗС в Дагестане. В местных пабликах заявили о громком взрыве и о пожаре, который быстро охватил территорию заправки. Российские власти сообщили о гибели пяти человек и озвучили различные версии о причинах инцидента. Согласно первой версии, якобы взорвался газовый баллон, согласно второй — вспыхнули "химикаты".

Напоминаем, утром 9 июня в РФ прогремел еще один взрыв: было громко в районе Балашиха. Впоследствии росСМИ сообщили, что взорвали полковника Минобороны Дамира Давыдова, который наполнял арсеналы ГРАУ.