У Дагестані прогриміли вибухи на магістральному газопроводі: полум'я сягає 15 м у висоту (відео)

Увечері 9 червня стався вибух у місті Кизилюрт у російському Дагестані, повідомили у мережі. Згідно з першими версіями, начебто стався інцидент на автозаправній станції. Згодом росЗМІ написали, що вибухнуло на магістральному газопроводі, та з зони катаклізму евакуюють населення.

У Кизилюрті в Дагестані пролунало три вибухи, повідомили у Telegram-каналі росЗМІ ТАСС з посиланням на регіональне управління МНС РФ. На місці інциденту почалась масштабна пожежа, кадри з якої опублікували у російських пабліках.

У МНС заявили, що вибухи стались на магістральному газопроводі неподалік від АЗС. Перші повідомлення почали надходити о 19:45 (за Києвом та Москвою). З'ясувалось, що сталась "розгерметизація" на трубопроводі діаметром 1200 мм, і на місце подій рушили сім спецмашин та 25 рятувальників. Місцева влада оголосила евакуацію населення та вивезло у безпечне місце 100 людей. Губернатор Дагестану заявив медіа, що постраждалих немає. При цьому рятувальники опублікували кадри з займанням та повідомили, що почалось факельне горіння, а висота полум'я досягає 15 м.

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Вибух у РФ — стовпи вогню у Кизилюрті, 9 червня Фото: ТАСС

Вибух у РФ — деталі інциденту у Кизилюрті

Згодом інформацію про вибух у Кизилюрті уточнив місцевий глава адміністрації Саїд Маматханов. Зі слів російського посадовця, з місця інциденту евакуювали вже 140 росіян. О 22:02 управління МНС заявило, що пожежу загасили: опублікували відео з пожежниками, які гасять залишки займання, а поруч — червоні розжарені ділянки землі.

Вибух у РФ — наслідки пожежі у Кизилюрті, 9 червня Фото: ТАСС

РосЗМІ Astra уточнило, що у РФ перекрили трубопровід між 718-м та 661-м км, щоб впоратись з вогнем на магістральному газопроводі під Кизилюртом. Місцевість, де стався вибух, — це зона між населеними пунктами Бавтугай та Гельбах Кизилюртовського району на магістральному газопроводі Моздок-Казимагомед. Зауважмо, вказані населені пункти розташовані за 6 на південь від Кизилюрта, за 60 на північний захід від Махачкали та за 900 км від підконтрольної Україні території. Ділянка між Бавтугай та Гельбах — це близько 2 км. Газогін належить компанії "Газпром": транспортує російський газ в Азербайджан, написало росЗМІ The Moscow Times. Потужність газогону діаметром 1200 мм — близько 10 млрд куб. м на рік.

Вибух у РФ — точка займання під Кизилюртом у Дагенстані, 9 червня Фото: Google Maps

Зазначимо, у серпні 2023 року у РФ вже вибухала АЗС у Дагестані. У місцевих пабліках заявили про гучний вибух та про пожежу, яка швидко охопила територію заправки. Російська влада повідомила про загибель п'яти осіб та озвучила різні версії про причини інциденту. Згідно з першою версією, начебто вибухнув газовий балон, згідно з другою — спалахнули "хімікати".

Нагадуємо, зранку 9 червня у РФ пролунав ще один вибух: було гучно у районі Балашиха. Згодом росЗМІ повідомили, що підірвали полковника Міноборони Даміра Давидова, який наповнював арсенали ГРАУ.