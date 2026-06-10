Мужчина выживал неделю в зоне смерти на Эвересте: как ему это удалось

57-летний Дава Шерпа провел почти неделю в одиночестве на самой высокой горе мира, когда его бросили другие туристы. Он выживал без дополнительного кислорода и без еды со сломанной ногой, прежде чем дополз до безопасного места, где его и нашли.

В Непале разгорается скандал с 57-летним Хиллари Давой Шерпа, который отправился на Эверест с туристом из Польши. Но он сделал остановку и остался на вершине, а спасать его отправились только через неделю, когда его случайно заметила мусороуборочная экспедиция. Семья Хиллари успела отправить погребальные обряды и потеряла надежду, что он вернется, пишет Independent.

Дава Шерпа выживал неделю у вершины Эвереста

57-летний Дава Шерпа пропал без вести на высочайшей вершине мира 30 мая во время одной из последних экспедиций весеннего альпинистского сезона. После почти шести дней в экстремальных условиях его нашли 4 июня, когда он медленно полз к базовому лагерю. Его эвакуировали вертолетом и отправили в Катманду для лечения.

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Он пострадал от обморожения, сильного обезвоживания и перелома бедренной кости, полученного во время происшествия.

Дава Шерпа рассказал, что остался один почти в "зоне смерти" Эвереста, где уровень кислорода опасно низок.

"Я не думал, что выживу, — сказал он в коротком интервью. — Меня оставили позади, потому что у меня закончился кислород".

Он сначала выживал на конфетах, которые завалялись в карманах, потом стал жевать лед. Это помогло ему поддержать силы во время самостоятельного спуска с Эвереста на два километра, что нелегко даже без травм.

"Способность Давы самостоятельно спастись и добраться до безопасного места — одно из самых невероятных зрелищ, которые мы когда-либо видели на Эвересте", — сказал Лакпа Шерпа, директор непальской компании 8K Expeditions, занимающейся организацией экскурсий .

Члены семьи Давырассказали, что он упал в расщелину над ледопадом Кхумбу и оставался в ней около двух дней, прежде чем выбрался наружу после того, как снег и лавины частично заполнили образовавшуюся трещину. Семья Давы Шерпы начала траурные обряды, когда им сообщили, что он, возможно, погиб.

Члены группы, ответственной за поддержание альпинистских маршрутов на Эвересте и уборку мусора, в конце концов заметили его, ползущего по снегу недалеко от Кхумбу.

Эксперты рассказали, что тот факт, что Хиллари Дава спустился с того места, где его оставили, — это настоящее чудо.

Мужчине удалось выжить на Эвересте

Дава Шерпа работал в компании Himalayan Traverse Adventures и ранее вместе с польским клиентом повернул обратно к подножию вершины. По словам британского альпиниста Криса Тралла, который спускался вместе с ним, Дава Шерпа остановился отдохнуть на камне и сказал остальным двигаться без него.

"Он присел отдохнуть со своим рюкзаком. Как вы знаете, эти ребята носят огромные грузы. Я повернулся к нему и спросил: "Хиллари, ты в порядке, брат?" Он ответил: "Да, да, я в порядке, Крис. Пожалуйста, уходи", — рассказал Тралл.

Позже Тралл догнал польского альпиниста и, прежде чем продолжить спуск с горы, оглянулся назад и увидел, что Дава Шерпа все еще сидит на скале.

2 июня компания 8K Expeditions отправила вертолет на поиски пропавшего шерпа, но миссия не увенчалась успехом. В итоге его нашли только через неделю.

Его спасение потрясло альпинистское сообщество. Но выяснилось, что Дава не был проводником, он был поваром во втором базовом лагере. Ранее он многократно поднимался на Эверест и был на вершине 29 раз. Теперь семья подала жалобу на организатора его экспедиции.

Дава шерпа выживал без воды и еды на Эвересте Фото: Соцсети

"Если бы это был иностранный альпинист, спасательная операция, безусловно, была бы организована гораздо быстрее, но так уж получилось, что он оказался пожилым непальцем", — заявил племянник шерпы.

Организаторы оправдываются, что погода была нелетной. Расследование все еще ведется.

Сезон восхождений на Эверест 2026 года стал одним из самых активных за всю историю наблюдений: по предварительным данным правительства, на вершину поднялись более 1000 альпинистов.

За сезон Непал заработал более 7 миллионов долларов на разрешениях на восхождение на Эверест. По меньшей мере пять альпинистов, в том числе двое индийцев и трое непальцев, погибли на горе в этом году.

Напомним, ранее в соцсетях показали, что вершина мира превратилась в помойку. После альпинистов на Эвересте остались горы мусора, которые некому убирать.

Также мы показывали, как выглядит очередь на вершину Эвереста.