Чоловік виживав тиждень у зоні смерті на Евересті: як йому це вдалося

57-річний Дава Шерпа провів майже тиждень на самоті на найвищій горі світу, коли його покинули інші туристи. Він виживав без додаткового кисню і без їжі зі зламаною ногою, перш ніж доповз до безпечного місця, де його і знайшли.

У Непалі розгорається скандал із 57-річним Гілларі Давою Шерпа, який вирушив на Еверест із туристом із Польщі. Але він зробив зупинку і залишився на вершині, а рятувати його вирушили тільки через тиждень, коли його випадково помітила сміттєзбиральна експедиція. Сім'я Гілларі встигла відправити похоронні обряди і втратила надію, що він повернеться, пише Independent.

Дава Шерпа виживав тиждень біля вершини Евересту

57-річний Дава Шерпа зник безвісти на найвищій вершині світу 30 травня під час однієї з останніх експедицій весняного альпіністського сезону. Після майже шести днів в екстремальних умовах його знайшли 4 червня, коли він повільно повз до базового табору. Його евакуювали вертольотом і відправили в Катманду для лікування.

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Він постраждав від обмороження, сильного зневоднення і перелому стегнової кістки, отриманого під час події.

Дава Шерпа розповів, що залишився один майже в "зоні смерті" Евересту, де рівень кисню небезпечно низький.

"Я не думав, що виживу, — сказав він у короткому інтерв'ю. — Мене залишили позаду, тому що в мене закінчився кисень".

Він спочатку виживав на цукерках, які завалялися в кишенях, потім став жувати лід. Це допомогло йому підтримати сили під час самостійного спуску з Евересту на два кілометри, що нелегко навіть без травм.

"Здатність Дави самостійно врятуватися і дістатися до безпечного місця — одне з найнеймовірніших видовищ, які ми коли-небудь бачили на Евересті", — сказав Лакпа Шерпа, директор непальської компанії 8K Expeditions, що займається організацією екскурсій.

Члени сім'ї Дави розповіли, що він упав у ущелину над льодопадом Кхумбу і залишався в ній близько двох днів, перш ніж вибрався назовні після того, як сніг і лавини частково заповнили тріщину, що утворилася. Сім'я Дави Шерпи почала жалобні обряди, коли їм повідомили, що він, можливо, загинув.

Члени групи, відповідальної за підтримання альпіністських маршрутів на Евересті та прибирання сміття, врешті-решт помітили його, який повзав по снігу недалеко від Кхумбу.

Експерти розповіли, що той факт, що Гілларі Дава спустився з того місця, де його залишили, — це справжнє диво.

Чоловікові вдалося вижити на Евересті

Дава Шерпа працював у компанії Himalayan Traverse Adventures і раніше разом із польським клієнтом повернув назад до підніжжя вершини. За словами британського альпініста Кріса Тралла, який спускався разом із ним, Дава Шерпа зупинився перепочити на камені і сказав іншим рухатися без нього.

"Він присів відпочити зі своїм рюкзаком. Як ви знаєте, ці хлопці носять величезні вантажі. Я повернувся до нього і запитав: "Гілларі, з тобою все гаразд, брате?" Він відповів: "Так, так, я в порядку, Кріс. Будь ласка, йди", — розповів Тралл.

Пізніше Тралл наздогнав польського альпініста і, перш ніж продовжити спуск з гори, озирнувся назад і побачив, що Дава Шерпа все ще сидить на скелі.

2 червня компанія 8K Expeditions відправила вертоліт на пошуки зниклого шерпа, але місія не увінчалася успіхом. У підсумку його знайшли тільки через тиждень.

Його порятунок вразив альпіністську спільноту. Але з'ясувалося, що Дава не був провідником, він був кухарем у другому базовому таборі. Раніше він багаторазово піднімався на Еверест і був на вершині 29 разів. Тепер сім'я подала скаргу на організатора його експедиції.

Дава шерпа виживав без води та їжі на Евересті Фото: Соцсети

"Якби це був іноземний альпініст, рятувальну операцію, безумовно, було б організовано набагато швидше, але так уже вийшло, що він виявився літнім непальцем", — заявив племінник шерпи.

Організатори виправдовуються, що погода була нельотною. Розслідування все ще триває.

Сезон сходжень на Еверест 2026 року став одним із найактивніших за всю історію спостережень: за попередніми даними уряду, на вершину піднялося понад 1000 альпіністів.

За сезон Непал заробив понад 7 мільйонів доларів на дозволах на сходження на Еверест. Щонайменше п'ять альпіністів, зокрема двоє індійців і троє непальців, загинули на горі цього року.

Нагадаємо, раніше в соцмережах показали, що вершина світу перетворилася на смітник. Після альпіністів на Евересті залишилися гори сміття, які нікому прибирати.

Також ми показували, який вигляд має черга на вершину Евересту.