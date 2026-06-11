В Белфасте во время антииммигрантских беспорядков в Северной Ирландии пострадал дом украинской семьи, которая переехала из Луганска, спасаясь от войны. Из-за пожара и масштабных повреждений люди были вынуждены оставить свое жилье и временно переехать к знакомым.

Как отмечает издание "Новости.LIVE", инцидент произошел на фоне массовых протестов, которые переросли в столкновения и поджоги в разных районах Белфаста. И в частности, вналсдик беспорядков повредился дом украинской переселенки Ярославы Навроцкой. По ее словам, события разворачивались стремительно: неподалеку от их дома протестующие подожгли другой дом, после чего огонь и дым добрались и до их жилья.

В момент пожара девушка услышала крики и шум на улице, после чего вместе с собакой срочно выбежала через заднюю дверь. Впоследствии, она добралась до друзей, которые живут неподалеку в более безопасном районе. Пересленка рассказывает, что уже несколько лет живет в Великобритании после бегства от войны в Украине, однако не ожидала столкнуться с подобными событиями и здесь.

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Несмотря на пережитое, украинка отметила, что самое важное для нее — безопасность ее семьи. Сейчас она вместе с близкими временно проживает у знакомых, ведь вернуться в поврежденный дом пока невозможно.

По данным Reuters, в Белфасте антииммигрантские протесты переросли в массовые беспорядки, во время которых в нескольких районах города поджигали жилые дома и уничтожали имущество. Причиной резкого обострения стал инцидент с ножевым нападением, и именно после этого на улицы вышли десятки людей.

Кроме украинской переселенки, в результате протестов пострадали и другие местные жители. В частности, один из жителей города рассказал журналистам, что видел, как его дом сгорел прямо на его глазах и он не смог ничего сделать, чтобы этому помочь.

После пожаров на улицах остались разрушенные фасады, обгоревшие стены и сожженные автомобили — целые кварталы выглядели так, будто пережили настоящую пожарную катастрофу.

Полиция сообщает, что во время беспорядков часть нападений была направлена против людей с мигрантским происхождением, хотя пострадали и случайные жители, которые не имели никакого отношения к событиям, ставшим триггером протестов.

Напомним, что сотни протестующих в масках вышли на улицы Белфаста после ареста мигранта из Судана, которого обвинили в жестоком нападении с ножом. Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил осудила насилие и назвала его "бандитизмом". Также на события отреагировал Илон Маск и призвал к протестам в Великобритании.

Также Фокус писал, что в Тиране продолжаются массовые протесты против строительства элитного курорта стоимостью 1,6 млрд долларов на территории природоохранной зоны в Албании, к которому причастна компания зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.