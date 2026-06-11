У Белфасті під час антиіммігрантських заворушень у Північній Ірландії постраждав будинок української родини, яка переїхала з Луганська, рятуючись від війни. Через пожежу та масштабні пошкодження люди були змушені залишити своє житло й тимчасово переїхати до знайомих.

Як зазначає видання "Новини.LIVE", інцидент стався на тлі масових протестів, які переросли в сутички та підпали у різних районах Белфаста. І зокрема, вналсдіок заворушень пошкодився будинок української переселенки Ярослави Навроцької. За її словами, події розгорталися стрімко: неподалік їхнього будинку протестувальники підпалили іншу оселю, після чого вогонь і дим дісталися й до їхнього житла.

У момент пожежі дівчина почула крики та шум на вулиці, після чого разом із собакою терміново вибігла через задні двері. Згодом, вона дісталася до друзів, які мешкають неподалік у більш безпечному районі. Пересленка розповіда, що вже кілька років живе у Великій Британії після втечі від війни в Україні, однак не очікувала зіткнутися з подібними подіями і тут.

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Попри пережите, українка наголосила, що найважливіше для неї — безпека її родини. Наразі вона разом із близькими тимчасово проживає у знайомих, адже повернутися до пошкодженого будинку наразі неможливо.

За даними Reuters, в Белфасті антиіммігрантські протести переросли в масові заворушення, під час яких у кількох районах міста підпалювали житлові будинки та нищили майно. Причиною різкого загострення став інцидент із ножовим нападом, і саме після цього на вулиці вийшли десятки людей.

Окрім української переселенки, в результаті протестів постраждали й інші місцеві жителі. Зокрема, один із мешканців міста розповів журналістам, що бачив, як його будинок згорів просто на його очах і він не зміг нічого зробити, аби цьому зарадити.

Після пожеж на вулицях залишилися зруйновані фасади, обгорілі стіни та спалені автомобілі — цілі квартали виглядали так, ніби пережили справжню пожежну катастрофу.

Поліція повідомляє, що під час заворушень частина нападів була спрямована проти людей із мігрантським походженням, хоча постраждали й випадкові мешканці, які не мали жодного стосунку до подій, що стали тригером протестів.

Нагадаємо, що сотні протестувальників у масках вийшли на вулиці Белфаста після арешту мігранта із Судану, якого звинуватили в жорстокому нападі з ножем. Перший міністр Північної Ірландії Мішель О’Ніл засудила насильство і назвала його "бандитизмом". Також на події відреагував Ілон Маск і закликав до протестів у Великій Британії.

Також Фокус писав, що в Тирані тривають масові протести проти будівництва елітного курорту вартістю 1,6 млрд доларів на території природоохоронної зони в Албанії, до якого причетна компанія зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.